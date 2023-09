È morto Frank Carpentieri, dj di Made in Sud: il musicista aveva 47 anni e da tempo lottava con un brutto male.

Un tremendo lutto ha sconvolto il mondo della musica napoletana e della televisione italiana: è noto Frank Carpentieri, dj conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione al programma comico Made in Sud. Aveva 47 anni e da molto tempo lottava con un brutto male, un cancro che purtroppo lo ha portato via ai suoi cari troppo presto.

Celebre per essere stato l’autore delle musiche dell’amato programma di Rai 2, Carpentieri nella sua carriera si era fatto apprezzare anche per aver collaborato con tanti artisti della scena napoletana e nazionale, da Enzo Avitabile ai Subsonica, passando per Clementino, Rocco Hunt e gli Almamegretta.

Addio al dj Frank Carpentieri

Amatissimo dal pubblico, Carpentieri aveva reso noto la sua malattia solo dopo un ricovero all’ospedale Monaldi di Napoli. Sui social aveva ringraziato non molto tempo fa i suoi fan per la forza che gli stavano dando e aveva assicurato che avrebbe lottato fino alla fine, con tutte le sue forze.

Consolle per dj

Purtroppo, nonostante il suo impegno e l’aiuto del personale medico dell’ospedale napoletano, non c’è stato nulla da fare per il dj. Il noto musicista è venuto a mancare il 29 settembre, giorno in cui avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo al Teatro Cilea di Napoli insieme a tanti amici della scena partenopea.

Chi era Frank Carpentieri

Classe 1976, il dj napoletano era diventato famoso in tutta l’Italia per la sua partecipazione al programma comico Made in Sud, show per cui aveva firmato anche tutte le musiche. Appassionato di musica fin da bambino, a nove anni aveva iniziato a suonare la batteria, per poi dedicarsi con maggior impegno allo studio dello strumento dai 15 anni.

Appena maggiorenne aveva cominciato a lavorare in alcuni club, anche a Ibiza, e aveva stretto amicizia con Raiz degli Almamegretta. Il suo nome aveva così iniziato a circolare e lo aveva portato ad approdare ben presto nel mondo della televisione, come autore delle musiche di vari show di successo. Aveva anche potuto fare il suo debutto come attore non molti anni fa, attraverso un piccolo ruolo nel film Il principe abusivo dell’amico Alessandro Siani.

Riproduzione riservata © 2023 - NM