Paolo Meneguzzi si scaglia contro i giudici di X Factor dopo aver assistito alle registrazioni: parole durissime.

L’edizione 2023 di X Factor sta convincendo tantissimi spettatori, ma non Paolo Meneguzzi! Il celebre cantante, una star dei primi anni Duemila, tornato in auge nel corso dell’estate per un ‘dissing‘ con J-Ax, è tornato a fare polemica, stavolta contro i giudici del talent di Sky. Il motivo? A quanto pare si scaglierebbero contro delle ragazze minorenni solo per fare audience e guadagnare visibilità.

Parole durissime da parte di Pablo, che ha voluto dire il suo pensiero sul programma, dopo aver assistito a una puntata tra il pubblico, attraverso un intervento alla testata giornalistica Mow. E le sue dichiarazioni hanno trovato ovviamente ampio risalto, mettendo spalle al muro tutti e quattro i giudici dello show. Arriverà una loro risposta?

Paolo Meneguzzi attacca i giudici di X Factor

L’intervento del cantautore elvetico è stato quasi una reazione ‘fisica’ dopo aver assistito a uno spettacolo a suo dire indegno. L’artista ha infatti provato “frustrazione e pena” per l’atteggiamento dei giudici del programma, in particolare nei confronti di un gruppo di giovanissime ragazze, cantanti che frequentano proprio la sua scuola di musica.

Paolo Meneguzzi

La band femminile, Le ragazze punk, avevano deciso di prendere parte al programma con grande entusiasmo e Meneguzzi, pur non essendo altrettanto contento, aveva accettato di accompagnarle per far sentire la sua vicinanza. Purtroppo però le cose per loro non sono andate bene. “Le hanno massacrate perché esprimono un pop leggero“, ha spiegato attaccato l’artista, facendo anche i nomi dei giudici che maggiormente si sarebbero comportati male.

Lo sfogo durissimo di Meneguzzi

Lo stesso sfogo dell’artista è stato pubblicato in un lungo post sui social. Un attacco frontale durissimo e destinato a far discutere. Paolo ha infatti accusato i giudici di aver “massacrato” delle ragazze minorenni solo per diventare virali. Ha confermato il comportamento maleducato di Morgan, che si sarebbe scagliato in maniera violenta contro Ambra. Ma non ha certo lesinato attacchi a Fedez e alla stessa Ambra, i cui giudizi sarebbero stati molto incoerenti, considerando le loro proposte musicali nel corso della carriera. E ha addirittura denunciato una discriminazione nei confronti degli artisti svizzeri.

Nel suo lungo sfogo, quindi, il cantautore ha voluto lanciare un messaggio propositivo. Perché a suo parere in questo modo il programma non ha nulla di costruttivo: “Vedere distruggere i sogni dei ragazzi è terribile. Mi fa provare vergogna nel fare ancora questo lavoro. (…) Provo vergogna nel ripetergli ogni giorno che bisogna crederci e che bisogna sognare. Fanno uno show a qualunque costo, anche lasciando indietro un gruppo di minorenni che studiano musica. Quando due giudici su quattro non sanno suonare nemmeno il campanello di casa!“.

Di seguito il post con lo sfogo del cantante elvetico, pubblicato integralmente su Facebook:

