Rihanna e ASAP Rocky mostra per la prima volta il secondo figlio: la foto della coppia con tutta la famiglia.

Rihanna e A$AP Rocky escono allo scoperto! Non per quanto riguarda i loro sentimenti. Sappiamo i due ormai sono una coppia felice, affiatata e pronta a creare una famiglia numerosa. Adesso hanno però deciso anche di mettere in mostra questa loro famiglia, senza nascondere nessun membro. Per la prima volta la popstar e il rapper hanno infatti posato insieme per Miles Diggs, accompagnati dai loro splendidi bambini. E la foto ha fatto ovviamente in maniera molto rapida il giro del mondo!

Rihanna posa con la sua famiglia: la foto diventa virale

Dopo aver dichiarato al mondo intero di essere in dolce attesa di un secondo bambino in un evento a dir poco fondamentale della sua vita, l’half time show del Super Bowl 2023, la cantante ha dato al mondo la sua seconda figlia nel corso dell’estate, alla fine di agosto.

Rihanna

Qualche settimana di attesa, e RiRi ha quindi deciso di mostrare al mondo intero la sua bella famiglia posando per un noto fotografo, Miles Diggs. Nello scatto, oltre alla cantante e al suo amato rapper, rubano la scena infatti il piccolo RZA, venuto al mondo nel 2022, e poi l’ultima arrivata in famiglia, Riot Rose.

Di seguito lo scatto in questione:

Cosa significano i nomi dei figli di Rihanna

I più attenti avranno sicuramente notato che i nomi scelti da Rihanna e A$AP Rocky hanno un che di musicale. RZA è infatti un chiaro omaggio al leggendario fondatore dei Wu Tang Clan, uno dei più celebri collettivi della storia dell’hip hop degli anni Novanta. Riot Rose è invece, presumibilmente, una citazione di un ultimo singolo di papà Rocky, in collaborazione con il noto producer Pharrell.

Tra l’altro, lo stesso Pharrell, oggi nuovo direttore creativo di Louis Vuitton, dopo la morte prematura di Virgil Abloh, aveva scelto proprio la già ribattezzata ghetto’s royal family come volto da copertina della sua nuova campagna. A dimostrazione di quanto RiRi, Rocky e i loro eredi siano già delle icone di stile, pronte a entrare per sempre nell’immagine della nuova America.

