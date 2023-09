In attesa dell’uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Mick Jagger si gode qualche giorno di vacanza in Sicilia.

I Rolling Stones stanno per tornare. Dopo diciotto anni, la band inglese sta per regalare al suo pubblico e a milioni di fan in tutto il mondo un nuovo album di inediti, già anticipato dal singolo Angry. Gli impegni fioccano, le passerelle non mancano, e anche per questo, prima di tuffarsi nel cuore del lavoro, Mick Jagger ha deciso di concedersi qualche meritato giorno di vacanza. Dove? Ovviamente nella ‘sua’ Sicilia.

Nell’isola che lo ha ospitato per mesi e mesi durante il periodo della pandemia, l’artista è ormai quasi di casa, come dimostra l’investimento immobiliare che, secondo alcune fonti, avrebbe fatto negli scorsi mesi. E in questi giorni ha voluto tornarci, come dimostrato da uno scatto pubblicato sui social dallo chef Giovanni Guarneri.

Mick Jagger torna in Sicilia

Più che ‘angry‘, come il nuovo singolo della band, Jagger sarà stato ‘hungry‘, visto che una delle tappe in cui è stato ‘beccato’ in questo soggiorno siciliano è un famoso ristorante a Ortigia. Un locale in cui Mick non è passato solo una volta di passaggio, ma del quale sarebbe anzi diventato un assiduo frequentatore durante i suoi trascorsi siculi.

Mick Jagger

Lo ha confermato lo stesso Guarneri in uno scatto pubblicato sui social e diventato rapidamente virale: “Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento; se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire. Grazie Mick Jagger“. Di seguito il post:

Jagger a Versailles per festeggiare Macron

La vacanza siciliana è stata però più breve del previsto stavolta per Mick, che ha dovuto lasciare la sua isola per volare a Parigi. Il motivo? Era tra gli invitati alla grande cena di gala organizzata a Versailles da Emmanuel Macron, che ha voluto accogliere nella casa dei re francesi la coppia regale d’Inghilterra, Carlo e Camilla.

In un salone arricchito da una tavolata da 62 metri e 150 ospiti, non poteva mancare anche un grande amico della monarchia britannica, Mick Jagger, tra gli ospiti d’onore insieme ad attori, registi, scrittori, da Ken Follett a Carol Bouquet, passando per Hugh Grant.

Riproduzione riservata © 2023 - NM