Polemica su Lazza per aver negato una foto a una fan: lei lo accusa su TikTok, lui replica con un video su Instagram.

La fama comporta spesso responsabilità nuove, e nell’epoca dei social network in cui vediamo ogni mancanza, anche la più piccola, può trasformarsi in un clamoroso e rumoroso caso mediatico. Lo ha imparato a sue spese, in questi giorni, uno dei tanti rapper approdati al grande pubblico negli ultimi anni, grazie al successo dei suoi lavori e al trampolino di Sanremo. Lazza è ormai una star a tutti gli effetti, riconosciuta dai fan per strada e nei locali, e non capita di rado che venga fermato per una foto o un autografo.

A quanto pare l’artista non è però sempre disponibile con i suoi affezionati supporter, e qualcuno di questa sua ritrosia se ne è anche lamentato. Negli ultimi giorni, in particolare, una ragazza su TikTok ha raccontato un episodio accadutole proprio con il rapper, scatenando l’immediata risposta da parte della voce di Cenere.

Lazza accusato da una fan

Essere disponibili sempre con i propri fan non è semplice. Anzi, in molti casi può essere anche comprensibile che un artista non abbia alcuna voglia di scattarsi un selfie. Tuttavia in situazioni del genere bisognerebbe mantenere il sangue freddo e avere la forza di comportarsi in una certa maniera, per evitare delusioni e incomprensioni.

Lazza

Qualità che, in questa occasione, sarebbero del tutto mancate al rapper milanese. Almeno stando al racconto fatto da una sua grande fan in un video su TikTok. Il fattaccio sarebbe avvenuto all’aeroporto di Ibiza. Quando la ragazza, con una sua amica, si è accorta della presenza del rapper, ha deciso di raggiungerlo per chiedergli una foto. Ma la reazione non è stata quella che si aspettava.

“Arriviamo da lui, stava con due amici, mentre cammino dico Lazza, ti prego foto“, ha raccontato in maniera animata la ragazza, aggiungendo: “Lui non ci ca*a de pezza, come se fossimo due ca*ate. E gli amici, no ragazze scusate ma sta a telefono. Inca**ata perché non stava al telefono. Quest’anno dovevo andarlo pure a vedere al concerto. Quindi sai che ti dico? Ma chi te se incu*a“.

La replica del rapper

Ovviamente il video ha fatto in pochissimo tempo molte visualizzioni, scatenando grande polemicha e arrivando in men che non si dica anche allo stesso Lazza. Senza scomporsi, il rapper ha voluto replicare quindi a modo suo alla sua ex fan, oggi hater. E lo ha fatto sempre via social, attraverso un video caricato su Instagram.

A bordo di uno scooter, l’artista viene chiamato da un amico che lo invita a fare un saluto a tutte le tiktoker. E la sua risposta, non proprio elegantissima, è far finta di sputare. Insomma, se il comportamento del rapper non è piaciuta alla ragazza, non andrà molto meglio con questa risposta. E la polemica è destinata a proseguire sui social network, senza per questo intaccare la fama di uno degli artisti più amati del momento.

