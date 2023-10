X Factor 2023, le audizioni più viste su YouTube: ecco chi sono i dodici artisti favoriti per un posto ai Live.

Prosegue l’avventura di X Factor 2023. Terminata la fase delle Audition con l’ultimo appuntamento di settembre, il 5 ottobre iniziano i Bootcamp, che permetteranno ai quattro giudici di formare le proprie squadre, quelle da cui potranno poi scegliere gli artisti da portare ai Live.

In attesa di conoscere quali saranno le decisioni di Morgan, Fedez, Ambra e Dargen, è possibile però farsi un’idea di chi sia in questo momento favorito per entrare nel lotto dei magnifici dodici che approderanno nella fase finale del talent. E per farlo è possibile anche dare un’occhiata su YouTube, per cercare di capire chi abbia fin qui vinto la gara di popolarità in questa edizione dello show.

X Factor: perché il successo alle Audition non è una garanzia

Ovviamente il dato delle visualizzazioni su YouTube delle audizioni dei concorrenti non ha alcun peso sul giudizio dei giudici. E non solo perché vengono pubblicate solo al momento della messa in onda, che avviene circa tre mesi dopo l’effettiva registrazione delle puntate, ma anche perché spesso a ottenere il maggior successo sono le audizioni di artisti che non riescono a ottenere i tre ‘sì’ necessari per passare alla fase successiva.

Giudici X Factor 2023

Il pubblico del web non sempre premia i più bravi e meritevoli, ma anche i più curiosi, gli artisti che maggiormente riescono a far colpo nella fantasia del pubblico per una performance stravagante, intensa o anche imbarazzante.

X Factor 2023: le audizioni più viste

Fatto questo preambolo, è interessante comunque vedere quali artisti abbiano fatto davvero colpo sul pubblico in queste prime tre puntate della diciassettesima edizione del talent, e quali avrebbero quindi meritato un posto nei Live, almeno dal punto di vista dei numeri.

Ovviamente si tratta di un dato statistico non particolarmente rilevante. Eppure, tra gli artisti ancora in gara, potrebbe comunque servire per capire chi potrebbe partire con una marcia in più nelle prossime fasi, avendo già ottenuto il gradimento da parte dei fan dello show. Questa la classifica stando ai numeri del canale YouTube di X Factor alla vigilia della messa in onda del primo Bootcamp:

1 – Angelica Bove – La notte di Arisa (oltre 2 milioni di views)

2 – Astromare – Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis (oltre 890mila views)

3 – Simona Bonura – L’addio di Giuni Russo (oltre 730mila views)

4 – Ken La Fen – Il calvo (oltre 720mila views)

5 – Matteo Alieno – Io non piango di Franco Califano (oltre 640mila views)

6 – Niccolò Selmi – Doccia ghiaccia (oltre 470mila views)

7 – Gaetano De Caro – It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown (oltre 390mila views)

8 – Sarafine – Malati di gioia (oltre 390mila views)

9 – Anna Castiglia – Ghali (oltre 380mila views)

10 – Animaux Formidables – We Are All Animals (oltre 370mila views)

11 – Maria Tomba – Piece of My Heart di Janis Joplin (oltre 360mila views)

12 – Edoardo Brogi – Stolen Dance di Milky Chance (oltre 360mila views)

