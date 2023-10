Fedez chiama, i fan rispondono in massa: il rapper invita tutti a donare il sangue, aumentano subito i numeri dei donatori.

Se l’è vista brutta Fedez, ancora una volta. Fortunatamente il peggio è ormai alle spalle. Il rapper è stato dimesso dall’ospedale venerdì 6 ottobre, poco più di una settimana dopo il ricovero d’urgenza per emorragie causate da alcune ulcere. E una delle prime cose fatte, una volta a casa, è stata lanciare un appello importante.

A salvargli la vita sono state delle trasfusioni di sangue. Per questo motivo l’artista ha voluto invitare tutti a fare la propria parte, donando il sangue nei centri di raccolta. Un appello rilanciato via social e subito accolto da schiere di fan, con un effetto immediato e ampiamente positivo.

Fedez, appello per la donazione di sangue: i fan rispondono presente

Fedez chiama, i fan rispondono. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle scorse ore, in seguito all’appello del rapper, Avis Lombardia ha dichiarato che centinaia di persone si sono messe in fila per donare il sangue.

Spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis Lombardia: “C’è stato un afflusso dieci volte tanto una normale domenica“. Coincidenza? Difficile, considerando che in media a correre a donare sono stati soprattutto ragazzi tra i 18 e i 35 anni. “Non ho numeri precisi, ma posso dire che si sono registrati aumenti anche in altre parti d’Italia“.

Gli appelli di Fedez

Il rapper ha fortemente voluto lanciare un messaggio importante ai suoi fan e a tutti gli italiani, come già fatto in passato in merito alla salute mentale. Senza nascondersi, all’uscita dall’ospedale Fatebenefratelli, l’artista e giudice di X Factor aveva dichiarato: “Volevo ringraziare tutta la struttura e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori oggi non sarei qui“.

Aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per far comprendere l’importanza delle donazioni, ed è stato di parola. Lo dimostrano i dati dei centri di raccolta, dati che sono stati commentati immediatamente dallo stesso rapper: “Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti”.

