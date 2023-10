Lana Del Rey è stata accusata di stregoneria da un’influencer: la risposta della cantante non lascia spazio a discussioni.

Incredibile ma vero: Lana Del Rey è stata accusata di stregoneria! Benvenuti nel Medioevo, verrebbe da dire, o al massimo a Gilead, lo stato immaginario inventato dalla scrittrice Margaret Atwood per il suo Il racconto dell’Ancella, romando da cui è stata tratta una famosa serie televisiva.

Nel Ventunesimo secolo parlare di accuse di stregoneria è effettivamente qualcosa di fuori dal mondo, per certi versi di inspiegabile. Eppure c’è chi ci crede, sul serio, e ha puntato il dito contro la nota cantautrice newyorkese. Un personaggio che, dal canto suo, non è certo pronto a subire accuse di questo tipo senza reagire, e ha provveduto a replicare immediatamente alle accuse ricevute con una risposta epica!

Lana Del Rey accusata di stregoneria

Ma cosa ha spinto una famosa influencer cristiana, Traci Coston, molto seguita in America, a puntare il dito contro la nota cantante newyorkese? A quanto pare sarebbe stato il comportamento di molti fan dell’artista durante i suoi concerti.

Lana del Rey

Sui social la donna ha infatti pubblicato un video di un’esibizione di Lana, intitolandolo: “L’energia demoniaca travolge il pubblico di Lana Del Rey“. Nella clip si vedono alcune persone che cadono improvvisamente nel bel mezzo dell’esibizione della cantante, apparentemente senza spiegazione, se non appunto quella legata all’utilizzo di magia nera ipotizzato dalla nota influencer.

Di seguito il video in questione:

La replica di Lana Del Rey

Ma dal canto suo Lana non ha voluto certo restare a guardare, e ha replicato con parole che non lasciano spazio a controrepliche. “Stron*a, conosco la Bibbia meglio di te, versetto per versetto“, aggiungendo una frecciatina molto velenosa: “Emani un’energia da super gremlin. Non in senso positivo“.

Una risposta che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i suoi fan, che hanno tra l’altro sottolineato come Lana sia la stessa cantautrice che nel suo ultimo album ha inserito la predica di un pastore. Insomma, non proprio la meno spirituale tra le popstar del panorama musicale americano.

