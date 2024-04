Lana Del Rey: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice americana di Ultraviolence.

Lana Del Rey rappresenta un unicum molto particolare nel panorama musicale americano. Vera popstar per il suo status e le sue indubbie potenzialità commerciali, si riconosce per uno stile fiabesco e ‘dimesso’, che non trova eguali nella sua generazione. Negli ultimi anni si è parlato di Billie Eilish come sue possibile rivale ed erede. Ma la classe dimostrata da Lana negli anni del maggior successo sono probabilmente inarrivabili. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lana Del Rey: biografia e carriera

Elizabeth Woolridge Grant è nata a New York il 21 giugno 1985 sotto il segno dei Gemelli. Di origini scozzesi, si è avvicinata al mondo della musica in principio cantando nel coro della chiesa. A diciotto anni ha chiesto allo zio di insegnarle a suonare la chitarra. Galvanizzata dall’apprendimento, inizia a esibirsi nei club di New York. A venti anni firma un primo contratto discografico per diecimila dollari e va a vivere in una roulotte poco fuori New York, in un parcheggio apposito.

Lana del Rey

Il lavoro per il suo disco viene però messo presto da parte, e Lana è costretta a dedicarsi ad altro. Decide quindi di prestare servizio in comunità, aiutando senzatetto e persone con problemi di dipendenze dalla droga o dall’alcol.

Dopo qualche anno viene notata dagli impresari della 5 Point Records, una piccola etichetta indipendente, che decidono di scritturarla e pubblicarle un EP. Forte di un primo successo, nel 2010 debutta con un album completo, Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant. Si tratta del primo passo verso una carriera luminosa. Firma nel 2011 per la Interscope e per la Polydor e pubblica il suo secondo album, Born to Die. Il successo è straordinario in tutto il mondo sia in termini di critica che di vendite.

Sono gli anni di un vero e proprio exploit, con album, EP e singoli a non finire, tutti ampiamente premiati da una fanbase sempre più grande. Tra i suoi successi vale la pena ricordare Summertime Sadness:

Grazie al successo delle sue canzoni, viene spesso scelta per contribuire alle colonne sonore di film importanti. Ritroviamo suoi brani, ad esempio, ne Il Grande Gatsby, in Maleficent e in Adaline.

Tra il 2014 e il 2016 pubblica altri due dischi di grande impatto: Ultraviolence e Honeymoon. La sua vita da superstar è subisce un’improvvisa frenata quando, però, decide di guardare più al pop commerciale, perdendo quella vena indie e autentica che ha contribuito al suo successo.

Pubblica un quinto album, Lust for Life, nel 2017. Poi, il silenzio. Per diverso tempo l’artista smette di dedicarsi alla musica, rinviando mese dopo mese l’uscita del sesto album, Norman Fucking Rockwell, inizialmente prevista a inizio 2019. Nel frattempo è tornata a lanciare alcuni singoli, ma pare che la sua vita sia sempre più divisa tra la scrittura (anche di poesie) e altre attività collaterali.

Di seguito l’ultimo singolo, Doin’ Time:

Cosa fa oggi Lana Del Rey?

Dopo quattro anni di pausa, tra il 2023 e il 2024 è tornata a farsi apprezzare anche dal vivo, attraverso una tournée itinerante, all’interno di alcuni dei festival più prestigiosi al mondo, anche in Europa, e anche in Italia.

Al Coachella 2024 ha fatto particolare scalpore il suo duetto con Billie Eilish, da molti additata in passato come una sua erede. Un momento che ha fatto sognare i fan di entrambe le cantanti.

Lana Del Rey: la discografia in studio

2010 – Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant (come Lizzy Grant)

2012 – Born to Die

2014 – Ultraviolence

2015 – Honeymoon

2017 – Lust for Life

2019 – Norman Fucking Rockwell!

2021 – Chemtrails over the Country Club

2021 – Blue Banisters

2023 – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

2024 – Lasso

La vita privata di Lana Del Rey: fidanzato e figli

Il fidanzato storico di Lana Del Rey è stato lo scozzese Barrie James O’Neill. I due sono stati insieme tre anni, ma alla fine hanno deciso di troncare a causa di problemi che, a quanto pare, sarebbero da ascrivere solo al ragazzo. Dopo Barrie, pare che la cantante abbia avuto una relazione con un italiano, Francesco Corazzini. Attualmente sembrerebbe aver iniziato una storia con il musicista e modello Clayton Johnson. Sarà con lui che realizzerà il sogno di mettere su famiglia? A quanto pare no.

I due si sono infatti lasciati molto presto, e nel frattempo Lana è stata accostata sia al produttore Mike Hermosa e che al musicista Jack Donoughe. Nel 2024 è stata invece più volte vista in compagnia del rapper Quavo.

Sai che…

– Qual è la malattia di Lana Del Rey? Non dovrebbe avere patologie particolari, ma sembra soffra della sindrome di Wendy.

– Lana Del Rey è alta 1 metro e 70.

– Fin da giovane ha sofferto per la dipendenza da alcol, un problema superato solo dopo aver raggiunto la maggiore età.

– Si è laureata in metafisica alla Fordham University.

– Crede in Dio ed è cattolica.

– Dove abita Lana Del Rey? La cantante ha una splendida casa sulle colline di Hollywood, ma ha casa anche a New York.

– Non sappiamo quanto guadagni, ma il suo patrimonio è stimato sugli 8 milioni di dollari.

– Ama il calcio e tifa per il Liverpool e per il Celtic di Glasgow.

– Il suo nome d’arte è un omaggio al suo amore per la lingua spagnola.

– Definisce il suo stile musicale Hollywoodsadcore, sostanzialmente un alt rock immerso in atmosfere da fiaba.

– Tra le sue influenze ci sono Amy Winehouse, Billie Holiday, Britney Spears, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Eminem, Frank Sinatra, Janis Joplin i Nirvana e, a quanto pare, anche la nostra Patty Pravo, che apprezzerebbe per la sua gestualità.

– Su Instagram Lana Del Rey ha un account ufficiale da milioni di follower.

– Ha un account su TikTok da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lana Del Rey, ecco una playlist presente su Spotify:

