Eros Ramazzotti ha spento 60 candeline: per l’occasione pubblica un video che ritrae la sua vita, ricca di successi ed emozioni.

Sabato 28 ottobre, Eros Ramazzotti ha compiuto 60 anni, e a festeggiare al suo fianco ci sono state le persone più importanti della sua vita. Gli auguri da parte dei fans più accaniti sono stati numerosi, ma a far commuovere il cantante sono state alcune dediche speciali che hanno fatto breccia nel suo cuore.

Il video del 60esimo compleanno di Eros

Sulla sua pagina ufficiale di Instagram, nei giorni scorsi è stato pubblicato un video che ripercorre tutti i momenti più importanti della vita di Eros. Dalle immagini che lo ritraggono in tenera età, fino ai suoi primi passi mossi nel mondo adulto.

Una carriera artistica che lo ha portato a diventare tra i più grandi cantati esordienti dell’ultimo secolo. La musica che lo ha accompagnato per tutta la vita, ha fatto da traino anche nella sua vita amorosa, portandolo fino al cuore di Michelle Hunziker.

Una storia indimenticabile per tutti i suoi fans, nonostante la successiva rottura, che ha dato alla luce la mitica Aurora. Non solo padre, ma da poco anche nonno, Eros Ramazzotti può dire grazie alla vita per ogni successo raggiunto.

La dedica della fidanzata

Per festeggiare il compleanno di Eros Ramazzotti, la fidanzata Dalila Gelsomino – 25 anni più giovane di lui – ha deciso di pubblicare sui social un video con alcune frasi dolcissime dedicate alla sua dolce metà.

Nel filmato pubblicato su Instagram, mostra alcune immagini che li ritraggono insieme come due complici. “Oggi ti celebro per chi sei più che per chi rappresenti”, scrive Dalila nella didascalia che accompagna il video, onorando Eros “per l’uomo che è”.

“Quando riconosco i regali che ho ricevuto dalla mia vita, tu inevitabilmente sei uno di quelli”, scrive la 34enne. “Chi rappresenti lo sanno tutti, ma chi sei lo sappiamo in pochi. E perché rimanere chi sei nonostante l’immensità che rappresenti, è quello che più ti valorizza in assoluto. Auguri grande uomo“, conclude.

La figlia Aurora: “Tu sei l’amore”

Non poteva mancare anche l’augurio di Aurora, per cui Eros è stato il suo primo vero amore. Con una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, scrive a suo padre: “Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu. Ho sempre pensato che il tuo nome ti calzasse a pennello. Tu sei l’amore”.

“Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato. Sei la persona più generosa che conosca. La tua gentilezza e la tua umiltà sono un esempio per tutti, in un’epoca dove regna l’arroganza ed il menefreghismo. Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita“, prosegue Aurora.

E’ con estrema tenerezza che Aurora dichiara: “Quando si è bambini i nostri genitori sembrano indistruttibili. Forti, risolti, autoritari, dei punti di riferimento irremovibili, in grado di calmarci nel caos della vita e di sconfiggere il mostro sotto al letto. Gli anni che avanzano, però, ci portano sempre più vicini alla consapevolezza che nessuno è invincibile e che ognuno naviga questa vita al meglio che può”.

Anche suo padre, Eros Ramazzotti, diventa sempre più fragile. “Oggi guardo al passato con lo sguardo di una mamma e inizio a vedere il perché di molte cose che prima non capivo. Oggi vorrei tornare indietro e abbracciarti di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati”, conclude la lettera.

