Cristiano Malgioglio si è infuriato con Mahmood, dopo l’annuncio del suo nuovo singolo: il motivo è incredibile.

Cristiano Malgioglio è furioso! Tutta colpa, suo malgrado, di Mahmood. Il cantautore milanese, due volte vincitore di Sanremo, è finito nel mirino di una critica gravissima del giudice di Amici e Tale e quale show. Attraverso una lunga storia pubblicata su Instagram, il noto personaggio televisivo si è scagliato duramente contro Mahmood, invitandolo addirittura a cambiare mestiere!

Ma cosa è successo di così grave? Per quale motivo Malgioglio se l’è presa in questo modo con il cantante di Soldi? Tutta colpa dell’annuncio del suo nuovo singolo, Cocktail d’amore. Un brano che ha mandato completamente fuori di testa il noto paroliere ligure.

Cristiano Malgioglio attacca Mahmood: cosa è successo

Tutta colpa di un titolo. Incredibile, ma vero, a far andare su tutte le furie il personaggio televisivo è stato il titolo scelto da Mahmood per il suo nuovo brano, un singolo presentato il 30 ottobre, primo passo di un nuovo progetto discografico. Cocktail d’amore, per chi non lo sapesse, è infatti anche il titolo di un brano iconico firmato dallo stesso Malgioglio.

Certo, non è la prima volta che una canzone prende in prestito il titolo da un altro brano, più o meno famoso. Stavolta però il discorso è diverso, perché secondo Malgioglio la sua Cocktail d’amore doveva restare unica: “Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo. Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale, è molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu“.

Mahmood sotto accusa: parole durissime

Questo ‘furto’ di titolo è stato interpretato da Malgioglio, quindi, non tanto come un omaggio, bensì come un vero e proprio ‘agguato’, una mancanza di rispetto clamorosa e che probabilmente non si sarebbe mai aspettato. Dal suo punto di vista una cosa del genere non si può fare. Se proprio voleva cantare una Cocktail d’amore poteva fare una cover del suo pezzo.

Alla fine del suo lungo messaggio d’accusa, quindi, il noto paroliere ha voluto lanciare un appello a cuore aperto a Mahmood, mettendolo spalle al muro: “Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia“.

Un punto di vista chiarissimo, anche se forse esagerato, visto che di ‘scopiazzature’ il mondo della musica è pieno, e spesso più gravi e palesi di quella effettuata all’artista milanese.

