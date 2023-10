Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Fedez ha voluto lanciare un appello per sottolineare l’importanza della salute mentale.

Non solo X Factor. Dopo la paura di fine settembre e il ricovero d’urgenza per un’emorragia interna causata da due ulcere, Fedez è tornato in televisione. E non solo nel salottino di casa, il talent show di cui da anni è uno dei nomi di punta. Ha accettato, infatti, anche l’invito di Fabio Fazio per un’intervista a Che tempo che fa.

Un’occasione importante per parlare non solo di musica, ma anche di qualcosa che in questo momento gli sta ancora più a cuore: la salute mentale, uno dei problemi più importanti e sottovalutati in tutto il mondo.

Allarme salute mentale: l’appello di Fedez

“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata“, ha spiegato il rapper milanese, ai microfoni di Fazio. Spaventato da ciò che gli è successo solo poche settimane fa, Fedez non si aspettava di poter rischiare nuovamente la vita dopo così poco tempo.

Fortunatamente ne è venuto fuori alla grande, ma le continue sofferenze di questi anni sono state fondamentali per lui per comprendere l’importanza della salute mentale: “Due milioni di adolescenti soffrono di disturbi mentali e l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che la seconda causa di morte tra i ragazzi e le ragazze di questa fascia d’età è il suicidio. Questi dati sono pervenuti a chi ci governa, è un’emergenza concreta di cui nessuno parla“.

Nessuno, tranne Fedez, che ha voluto non a caso lanciare un appello alle istituzioni italiane, visto che il governo con la nuova finanziaria ha deciso di tagliare i fondi per il bonus psicologo, passando da 25 milioni di euro a soli 5 milioni. Troppo pochi, secondo il rapper, che si è rivolto direttamente alla premier Meloni: “Non tagliate questi soldi perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che hanno bisogno“.

La commozione di Fedez per Vialli

A proposito di malattia, Fedez nell’occasione è voluto tornare a parlare di Gianluca Vialli, ex calciatore scomparso lo scorso gennaio per un tumore al pancreas. Non un suo amico, ma una persona che gli è stata incredibilmente d’aiuto nel momento più difficile, quando anche il rapper aveva rischiato seriamente la propria vita.

“Io vedo Vialli e mi viene da piangere, anche se non l’ho mai visto di persona“, ha spiegato l’artista milanese, aggiungendo: “Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas ho cercato esperienze umane con cui empatizzare. L’unica intervista che trovai era quella di Viali, la sera prima di essere ricoverato siamo stati al telefono parecchie ore“.

