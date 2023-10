Durante il programma Viva Rai 2 di Fiorello Fedez ha annunciato di essere il direttore artistico di Sanremo 2025, ma era uno scherzo.

Può sembrare incredibile, ma Fedez sarà il direttore artistico di Sanremo 2025. Questa è la notizia circolata nella mattinata del 27 ottobre, all’indomani del primo Live Show di X Factor 2023, sulle moltissime testate. Una notizia bomba talmente esplosiva da essersi rivelata un fake.

Colpevole di questo scherzo malandrino, ancora una volta, un personaggio che di burle se ne intende. E anche di Sanremo, se vogliamo. Si tratta di Fiorello, che nel suo programma Aspettando Viva Rai 2 ha architettato insieme al comico Francesco Biggio uno scherzo crudele che ha mandato in tilt il mondo del web, costringendo il rapper milanese, all’ignaro di tutto, a intervenire su Instagram per smentire l’intera vicenda.

Fedez direttore artistico di Sanremo: cosa c’è di vero

Lo scherzo è stato trasmesso in diretta sul profilo Instagram di Viva Rai2, direttamente dall’interno di un bar. Fiorello e Biggio hanno finto di contattare telefonicamente il giudice di X Factor per fargli qualche domanda sulla sua prossima apparizione a Che tempo che fa, da Fabio Fazio.

Fedez

“Credo che mi chiederà qualcosa sulla mia salute, sui progetti musicali e poi qualcosa su Sanremo“, ha raccontato l’artista, aggiungendo: “Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò“.

Un vero e proprio annuncio, considerando che era di pubblico dominio il fatto che il rapper avesse avuto contatti con l’amministratore delegato della Rai (peraltro presente nella trasmissione di Fiore e complice dello scherzo), per l’affaire Belve, e che Amadeus è all’ultimo mandato nel 2024, con Sanremo che quindi al momento avrebbe un posto vacante e molto prestigioso da poter offrire.

Nel corso dell’intervista-scherzo, il rapper ha aggiunto di aver anche immaginato chi avrebbe potuto condurre la kermesse sotto la sua direzione, non facendo alcun nome ma specificando che si sarebbe trattato di una donna.

La smentita di Fedez

Lo scherzo, architettato perfettamente, ha convinto davvero tutti, al punto da trasformarsi presto in notizia. Anche perché Fedez era stato più che credibile nelle risposte. Anzi, sarebbe meglio dire il finto Fedez, visto che si trattava solo di un imitatore del rapper.

A questo punto, una volta svegliatosi, l’artista si è ritrovato sulle prime pagine di tutti i giornali per questa storia di Sanremo di cui ovviamente non sapeva nulla. E ovviamente è entrato di corsa in diretta su Instagram per smentire tutto: “Ma che roba è? Non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025. Non credo succederà. Se dovesse succedere, farebbe molto ridere“.

Dopo la smentita del rapper, anche Fiorello ha pensato bene di fare un video da caricare su Instagram, per scherzare ancora con il giudice di X Factor: “Ciao Fede, ti fischiano un po’ le orecchie stamattina? Abbiamo fatto una burla, ma tu forse stai dormendo perché hai fatto i Live. Era uno scherzo…“.

Riproduzione riservata © 2023 - NM