Fedez sta meglio e ha festeggiato il suo 34esimo compleanno partecipando a un concerto dei blink-182, la sua band del cuore.

Il peggio è alle spalle per Fedez. Dopo il ricovero di fine settembre-inizio ottobre, che ha tenuto sulle spine tutti i suoi fan, preoccupati per la sua salute, oggi il rapper sembrerebbe essersi completamente ripreso. Sta bene, sta tornando a vivere una vita normale e ha deciso anche di farsi un regalo straordinario per il compleanno.

Il 15 ottobre l’artista e giudice di X Factor ha spento 34 candeline, e ha deciso di regalarsi ciò che un appassionato di musica desidera di più: un bel concerto. Avendo perso la tappa italiana del tour dei blink-182, il suo gruppo preferito, ha pensato bene di seguirli in una delle altre date europee del loro tour. E il risultato è stata una serata davvero indimenticabile.

Fedez al concerto dei blink-182 per il concerto

Il live della band di Mark Hoppus in Italia si era tenuto il 6 ottobre, quando Fedez era ancora alle prese con il ricovero causato da due ulcere. Non appena si è rimesso in forze, però, il rapper ha deciso di fare di tutto per recuperare la data persa. Si è quindi sottoposto a delle analisi, ed essendo risultate buone ha avuto l’ok per volare, con tutta la famiglia, a Manchester per vivere l’esperienza di uno straordinario live del gruppo pop punk californiano nel giorno del suo compleanno.

Fedez

Un evento imperdibile per lui, considerando l’importanza che i blink hanno avuto nella sua vita e l’amicizia con lo stesso Hoppus, con cui ha condiviso la tremenda esperienza della malattia, che li ha avvicinati e messi in contatto negli scorsi anni.

Il post di Fedez dedicato ai blink-182

All’indomani del concerto più bello della sua vita, Fedez ha voluto esprimere, attraverso un post su Instagram, cosa hanno significato i blink e questo stesso live per lui: “Questa band per me ha rappresentato un’infinità di cose: sono stati il mio primo concerto in quinta elementare, sono stati la colonna sonora della mia adolescenza e il motivo per il quale ho iniziato a fare musica“.

Negli ultimi anni ha potuto conoscere i suoi idoli dal vivo e ha stretto amicizia con Mark Hoppus, bassista della band, a causa della battaglia con un tumore, vissuta sia dal musicista americano che da lui. Racconta il rapper: “Prima di operarmi per il tumore al pancreas stringo fra le mani l’album di Enema of the State autografato da Mark, lui mi scrive costantemente per sapere come io stia. Si crea una sorta di legame fra di noi, forse perché inconsapevolmente sappiamo di essere due sopravvissuti. Ci conosciamo di persona qualche mese dopo l’operazione, ci salutiamo sapendo che a ottobre 2023 ci saremmo rivisti al loro concerto a Bologna“.

Purtroppo, come tutto sappiamo, non ha poi potuto prendere parte a quel live, ma ha avuto il via libera dal medico per partecipare a quello di Manchester, nel giorno del suo compleanno: “Ed eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardando mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo. Un cerchio che si chiude, il compleanno più bello di sempre“.

