Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, è alle prese con alcuni problemi di salute: lo ha ammesso la cantante.

Problemi di salute per il compagno di Iva Zanicchi. Dopo aver superato, non senza fatica, il durissimo periodo della pandemia e del Covid, Fausto Pinna a quanto pare avrebbe nuovi problemi di saluti. Continua il periodo non proprio fortunato per il compagno della nota cantante, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un tumore e di recente la frattura di una vertebra.

Lo ha confessato la stessa Aquila di Ligonchio durante la sua partecipazione alla trasmissione Verissimo, in compagnia della collega Orietta Berti. Come al solito, Iva non si è nascosta, e stavolta ha voluto parlare apertamente dei problemi di Fausto, sottolineando però la sua tenacia e la sua forza di volontà.

Come sta Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Il peggio non è ancora alle spalle per Fausto Pinna. Nonostante i tanti acciacchi dell’età e un problema piuttosto grave, un tumore con cui sta lottando da diverso tempo, il compagno di Iva Zanicchi in questo momento sembrerebbe comunque in ripresa.

Iva Zanicchi

Ne ha parlato apertamente la stessa cantante, elogiandolo con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Pippi è un gigante, ha una forza di volontà incredibile“. Una qualità che gli ha permesso fin qui di uscire indenne dalle più complicate battaglie e di resistere alle spallate del destino.

La lotta di Fausto Pinna con il tumore

In lotta con un tumore ai polmoni, l’uomo ha combattuto anche il pessimismo dei medici, che dopo la sua recente rottura di una vertebra gli avevano detto che non avrebbe più camminato. E invece Fausto è riuscito ancora una volta a sorprendere tutti. Racconta la cantante emiliana: “Contro il parere dei medici, questa settimana si è alzato, è andato sulla sedia a rotelle e ha fatto qualche passetto“.

Non si arrende, Fausto, in lotta con un tumore da ormai tre anni. Poche settimane fa la stessa Iva aveva raccontato, ai microfoni di DiPiù, di essere stata preoccupata, visto che i medici dicono che il suo tumore non sia operabile. Ma l’amato compagno continua a sorprenderla e a dargli sempre nuove speranze: “Sono certa che ce la farà anche questa volta perché è uno che non demorde, è un sardo di fibra fortissima: insieme lotteremo e vinceremo ancora. Non cedo un millimetro e nemmeno Fausto ha intenzione di arrendersi alla malattia, all’ospedale, al destino“.

