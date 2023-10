Damiano David è l’attore protagonista del nuovo video della popstar brasiliana Anitta: le immagini fanno impazzire i fan.

Giorgia Soleri è ormai il passato per Damiano David. Il cantante dei Måneskin ha voltato completamente pagina e ha iniziato una nuova relazione con una nota popstar! Tutto vero? Solo in parte. Se in effetti Damiano e Giorgia ormai si sono lasciati definitivamente da mesi, sulla vita sentimentale del cantante al momento si hanno meno certezze.

L’unica cosa sicura è che, almeno per un giorno, ha potuto fregiarsi di essere fidanzato con una delle donne più desiderate del mondo della musica: la popstar brasiliana Anitta, con cui ha potuto collaborare, nelle vesti di attore, all’interno del video della canzone Mil veces!

Damiano David è la star del nuovo video di Anitta

Che il frontman dei Måneskin sia ormai da diversi mesi uno dei cantanti più in vista non solo in Italia, ma nel mondo intero, non è una sorpresa. Di certo in pochi si aspettavano che potesse essere chiamato anche come guest star, nelle vesti di attore, nel video di una delle più amate star brasiliane del mondo della musica.

Damiano David

Il fascino irresistibile del cantante romano ha invece fatto breccia nel cuore dei produttori del video di Mil veces, il nuovo singolo di Anitta, e almeno per qualche ora l’artista ha potuto fregiarsi anche del titolo di fidanzato di una delle ragazze più desiderate al mondo, peraltro già apprezzata in Italia qualche anno fa per una collaborazione con Fred De Palma.

Anitta è innamorata di Damiano David?

Nel dare l’annuncio di questa incredibile partnership, peraltro, la popstar brasiliana si è lasciata andare a una battuta che sembra nascondere un apprezzamento palese nei confronti del cantante italiano. In un post su Instagram l’artista ha infatti scritto, rivolgendosi ai suoi fan: “Ora sapete perché registrerei questo video altre mille volte! Il mio nuovo singolo ha per protagonista Damiano David!“.

Parole che sono state accolte con grande entusiasmo dai fan e anche dallo stesso Damiano, che ha replicato rispondendo, in modo ironico, con questo commento: “La mia ragazza per un giorno“. Ad ogni modo, non si tratta di un feat tra i due, semplicemente della collaborazione all’interno del video. Una scelta che tra l’altro non sorprende, considerando la fama che il cantante e la band romana hanno conquistato negli ultimi anni in Brasile, grazie anche alla partecipazione a festival come il Rock in Rio.

Di seguito il post pubblicato da Anitta:

