Tony Colombo è stato arrestato! Brutte notizie per il noto cantante partenopeo, uno dei più apprezzati artisti neomelodici degli ultimi anni. Suo malgrado è stato coinvolto in un blitz anticamorra avvenuto alle prime luci dell’alba a Napoli.

Insieme a Colombo sono stati posti in arresto dalle forze dell’ordine anche la moglie Tina Rispoli (vedova del boss Gaetano Marino) e Vincenzo Di Lauro, figlio del noto capoclan Paolo Di Lauro. Come riferito da RaiNews, in totale gli indiziati sarebbero ventisette persone.

Arrestato il cantante Tony Colombo

Artista neomelodico partenopeo, salito alla ribalta nazionale qualche anno fa per il matrimonio con Tina Rispoli, sopra le righe e in grado di garantirgli anche alcune apparizioni su reti televisive non solo locali, Colombo si è ritrovato coinvolto in un blitz importante, con accuse gravi.

Concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata per aver agevolato un clan mafioso e finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Sono questi alcuni dei capi d’imputazione piovuti sulle persone indagate in questo corposo blitz che ha portato anche al sequestro di beni per un valore totale di 8 milioni di euro.

Perché Tony Colombo è stato arrestato

Per quanto riguarda i coniugi Colombo, le accuse sono state comunicate nel dettaglio. I due avrebbero fatto affari con il clan Di Lauro per 500mila euro, reinvestendo successivamente tali soldi nell’acquisto di materiali e di macchinari utili per allestire una fabbrica di sigarette. I due avrebbero anche partecipato alla nascita d’abbigliamento di un brand e alla realizzazione di una bevanda energetica.

Non è la prima volta che il cantante finisce nell’occhio del ciclone e delle polemiche. In passato aveva attirato l’attenzione della magistratura per aver chiesto la mano della compagna Tina con un mini concerto non autorizzato in Piazza Plebiscito, prima ancora delle ‘rumorose’ nozze che avevano coinvolto anche alcuni dipendenti pubblici.

Ex concorrente, tra le altre cose, di trasmissioni televisive come Ballando con le stelle, Colombo aveva annunciato nel 2020 la sua intenzione di ritirarsi dalla musica dopo la pubblicazione di un ultimo album, intitolato appunto L’ultimo, uscito nel 2022. Aveva comunque continuato a esibirsi in questi mesi, e il 20 ottobre avrebbe dovuto esibirsi in concerto a Palermo, la sua città natale.

