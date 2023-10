Britney Spears ha svelato il motivo per cui scelse di abortire: Justin Timberlake non era contento della sua gravidanza.

Il conto alla rovescia per l’uscita del libro biografico di Britney Spears sta per terminare. Finalmente all’interno di The Woman in Me l’ex principessa del pop, da diversi anni una delle star più controverse al mondo, svelerà alcuni segreti sulla sua vita e sugli aspetti più particolari di un’esistenza in cui non sono mancati episodi quantomeno equivoci.

Tra questi anche l’ipotesi di un’interruzione di gravidanza risalente a diversi anni fa, quando con Justin Timberlake formava una delle coppie più amate dello star system internazionali. Una coppia apparentemente priva di problemi, ma che a quanto pare si ritrovò di fronte a una decisione estremamente complicata!

Britney Spears svela l’aborto in giovane età

In questi giorni sulla rivista People è apparsa un’anticipazione riguardante proprio The Woman in Me, la biografia della nota popstar. E a fare scalpore è stato in particolare un passaggio in cui l’artista parla apertamente di un’interruzione di gravidanza che, a quanto pare, fu ‘ispirata’ proprio dal suo amato Justin.

Justin Timberlake

Quando Britney scoprì di essere rimasta incinta fu infatti sorpresa, ma non la prese come una tragedia. Era qualcosa che in qualche modo aveva messo in conto, che poteva capitare. Ma per Justin quella gravidanza a quanto pare fu qualcosa di molto diverso, un vero e proprio shock.

E proprio per questo motivo l’artista a quanto pare decise di optare per l’aborto, gettando al vento l’opportunità di poter creare una famiglia con il ragazzo che in quel momento rappresentava tutta la sua vita.

Justin Timberlake ha ‘costretto’ Britney Spears ad abortire?

Erano i primi anni Duemila, Britney e Justin formavano una coppia affiatatissima, erano all’apice del successo ed erano felicissimi insieme. La cantante americana era follemente innamorata di Timberlake, a non aspettava altro che poter creare una famiglia con lui. Ma le sue intenzioni erano differenti.

Britney scoprì la gravidanza a 19 anni, la stessa età di Timberlake. E se lei in qualche modo fu contenta della cosa, Justin la prese in maniera decisamente diversa: “Non era contento. Diceva che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, diceva che eravamo troppo giovani“. E forse non aveva tutti i torti.

Fatto sta che fu proprio per questa sua freddezza che Spears decise di abortire: “Se la decisione fosse stata lasciata a me, non l’avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Fino ad oggi è una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia“.

