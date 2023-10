Emma Marrone ha davvero un cuore d’oro: ha acquistato copie del suo album e le ha regalate ai fan che non potevano permetterselo.

C’è un motivo per cui Emma Marrone è ormai da oltre dieci anni una delle cantanti più amate in assoluto dal pubblico in Italia. E non è solo per la sua musica, la sua personalità, il suo carisma e le sue mille e più attività professionali. La Brown è amata anche e soprattutto che la persona ha dimostrato essere, in più occasioni.

Di certo non le manca il cuore, e ne ha dato prova tante volte in passato. In questi giorni è stata però protagonista di un gesto davvero straordinario che ha riscaldato il cuore di tutti i suoi fan, diventando virale sui social! C’entrano il suo instore tour, alcune copie del suo nuovo album, Souvenir, e un sogno da realizzare per chi l’ha sempre seguita con amore.

Emma Marrone regala copie del suo album ai fan

Souvenir è stato pubblicato da pochissimi giorni. Un album a lungo atteso dai fan della cantante salentina, che avevano potuto già ascoltare negli ultimi mesi singoli come Mezzo mondo e Iniziamo dalla fine. A ogni nuovo album corrisponde però un instore tour, e ancora una volta durante gli incontri con i suoi fan Emma ha dimostrato di avere una marcia in più.

Emma Marrone

Un tour firmacopie prevede solitamente che un artista stia seduto al proprio posto e si limiti a firmare una copia del proprio album, appena acquistato da ogni singolo fan, e magari a scambiare qualche chiacchiera veloce e a fare una foto. Ma Emma non è un’artista qualunque e ancora una volta ha voluto superarsi, mostrando di avere un grande cuore e di amare tutti i propri fan.

Emma regala il suo album ai fan: il video diventa virale

Durante la tappa milanese del suo instore tour, mentre chiacchierava con alcuni fan, Emma ha detto apertamente, e senza troppi giri di parole, che avrebbe potuto regalare il proprio cd a chiunque lo volesse ma non avesse, per motivi economici, la possibilità di poterlo comprare.

Una proposta per ingraziarsi i presenti? Assolutamente no. Pochi minuti dopo la cantante salentina si è infatti alzata, è andata nel negozio e ha preso undici copie del suo nuovo album, dirigendosi poi alla cassa per pagarle regolarmente. E lo ha quindi regalato a tutte le persone che lo desideravano, come dimostrato da un video diventato virale sui social:

Emma Marrone che fa la fila per comprare il suo disco a chi non ne ha la possibilità e non è neanche la prima volta che lo fa🤏🥹

Di artiste ma soprattutto persone così rare e speciali ce ne sono davvero poche,lei è una perla rara🫂❤️‍🩹 #SOUVENIR pic.twitter.com/nrQtn8rFCO — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA❤️💚🧩 (@BiasiErika) October 16, 2023

