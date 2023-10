Fedez torna a parlare delle sue condizioni di salute: il rapper svela se ci sarà o meno ai Live di X Factor.

Fedez continua a tenere con il fiato sospeso i suoi fan. Dopo i problemi di salute che lo hanno caratterizzato negli ultimi tempi, con il ricovero per circa una settimana dovuto a delle emorragie interne che causate da due ulcere, il rapper da un paio di settimane è tornato a casa, e ha ripreso in mano la sua vita.

Negli scorsi giorni è volato a Manchester, in occasione del suo compleanno, per assistere al concerto dei blink-182, la sua band del cuore, dopo aver perso per il ricovero improvviso la data italiana della band a stelle e strisce. Il grande punto interrogativo per i suoi fan restava però, fino a poche ore fa, uno solo: ce la farà a rimettersi in forze per i Live di X Factor? E la risposta è finalmente arrivata il 18 ottobre dal diretto interessato!

Fedez parteciperà al primo Live di X Factor?

In effetti la questione non poteva essere presa sotto gamba. Lo storico giudice del talent di Sky ha vissuto giorni molto difficili tra settembre e ottobre, e ha seriamente rischiato grosso. Non fosse stato per un paio di trasfusioni importanti, probabilmente avrebbe potuto anche perdere la vita.

Fedez

Un ricovero come quello che ha vissuto necessiterebbe, in teoria, di circa sei settimane di riposo prima di poter tornare alla vita di tutti i giorni. Per questo motivo molti fan del programma hanno immaginato che non ce la potesse mai fare in tempo per i Live di X Factor, almeno per i primi due.

Dimesso dall’ospedale lo scorso 6 ottobre, il rapper avrebbe dovuto restare fermo almeno fino alla prima metà di novembre. E anche per questo motivo si erano fatte le ipotesi di una sua presenza nei primi Live ‘da casa’, in versione virtuale, o addirittura di un sostituto che potesse farne inizialmente le veci, come J-Ax. Ma tutte queste idee sono destinate a rimanere tali. Perché Fedez non ha alcuna intenzione di perdersi il primo emozionante Live del talent.

Il via libera dei medici: il rapper ha un certificato per X Factor

Le condizioni del rapper sono nettamente migliorate rispetto a poche settimane fa. Fedez si sente in forma, ha tanta voglia di prendere posto al tavolo dei giudici e non per questo motivo ha annunciato, a una settimana dal primo Live, in programma il 26 ottobre, che non mancherà all’appuntamento.

Intervenuto in diretta su Instagram, l’artista ha infatti dichiarato: “Mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor. Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi“. Ancora una volta il rapper ha quindi bruciato le tappe e ha dimostrato che, con la giusta tenacia e le dovute accortezze, si possono riuscire a raggiungere i risultati desiderati anche dopo aver vissuto un’esperienza traumatica come la sua.

