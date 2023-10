Laura Pausini ha duettato con la figlia Paola nel brano Dimora naturale presente nel nuovo album Anime parallele.

Da Paola e Chiara a Paola e Laura il passo è breve. Una nuova coppia potrebbe presto conquistare il mondo della musica italiana. Stavolta non una coppia di sorelle, ma addirittura composta da madre e figlia. Per la prima volta Paola ha unito infatti la voce in studio con quella della celebre mamma, Laura Pausini!

L’annuncio è stato fatto dalla stessa cantautrice di Solarolo attraverso un post diffuso su Instagram a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album, Anime parallele, in arrivo il 27 ottobre. All’interno del disco troverà infatti spazio, tra le altre canzoni, anche Dimora naturale, duetto con Paola disponibile in versione digitale dal 20 ottobre.

Laura Pausini canta Dimora naturale con la figlia

Che i tempi fossero maturi per far tastare con mano, alla piccola di casa Pausini, il mestiere della mamma (e anche del babbo, il chitarrista Paolo Carta che da anni collabora con la stessa Laura), era chiaro. A sorpresa l’artista romagnola ha però voluto regalare ai suoi fan addirittura un duetto nel suo nuovo album, e lo ha svelato a pochi giorni dall’uscita del disco.

Laura Pausini, Anime parallele

Per la prima volta la voce della piccola Paola comparirà all’interno di un disco della madre, in particolare in Dimora naturale (o Hogar natural, nella versione spagnola), l’ottavo brano nella tracklist di anime parallele.

Laura Pausini si congratula con la figlia

Ovviamente il duetto si è rivelato straordinariamente emozionante per entrambe. L’intesa è naturale, e Paola sembra aver preso dai genitori parte del loro talento. Anche per questo motivo non sembrano per nulla forzati i complimenti che Laura si lascia scappare, nei confronti della figlia, alla fine di una clip pubblicata su Instagram.

“Devi essere molto contenta. Congratulazioni, sei stata molto brava!“, le ha detto la madre, ottenendo una risposta davvero dolcissima da parte di Paola: “Ho imparato da te!“.

Peraltro, non si tratta della prima volta che le due uniscono le voci. Era già accaduto, ma non in studio, lo scorso 22 luglio durante il concerto di Laura a Siviglia, quando la piccola Paola l’aveva raggiunta per cantare davanti al pubblico spagnolo il brano Con la musica alla radio.

Di seguito il video dell’annuncio di Dimora naturale:

