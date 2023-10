Maluma sta per diventare padre: il cantante mostra l’ecografia in un video e svela il sesso del bambino durante un concerto.

Maluma diventerà presto papà, per la prima volta! Lo ha annunciato lo stesso cantante e attore colombiano, una delle più grandi star della musica latina al mondo, durante un concerto tenuto nella serata del 19 ottobre a Washington DC.

Mostrando un filmato a tutti i fan presenti, l’artista ha voluto condividere con il suo pubblico uno dei momenti più emozionanti della sua esistenza: la prima ecografia della compagna Susana Gomez e il gender reveal. Immagini di gioia pura che sono state raccolte nel video della sua nuova canzone Procura, diventando rapidamente virali in tutto il mondo!

Maluma diventerà padre: l’annuncio speciale del cantante

“Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita, meritate di saperlo anche voi“, ha affermato nella serata di Washington il cantante colombiano, prima di mostrare per la prima volta il video ufficiale del brano Procura, con le immagini della prima ecografia e il gender reveal.

concerto palazzetto pubblico

Nella clip, in particolare, Maluma ha voluto condividere con tutti al cuni momenti della sua quotidianità insieme alla fidanzata Susana Gomez. Si passa così dalla prima ecografia al gender reveal, fino ad arrivare alla reazione di straordinaria sorpresa e gioia di amici e parenti quando sono venuti a conoscenza della gravidanza. Per la cronaca, Maluma e Susana diventeranno genitori di una splendida bambina. Di seguito il video:

Chi è Susana Gomez, la fidanzata di Maluma

Della storia d’amore della star del reggaeton si conoscono già diversi dettagli. Da circa tre anni l’artista colombiano è infatti impegnato con Susana Gomez. Anche lei originaria di Medellin, non è in realtà una celebrity come il compagno.

Lontana dal mondo dello spettacolo e della musica, stando a quanto riferito da Cosmopolitan lavorerebbe come architetto, e sarebbe anche imprenditrice, in particolare proprietaria di una società di interior design. In passato è stata già sposata, ma non ha avuto altri figli, da quanto trapela.

