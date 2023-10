Tiziano Ferro si sfoga contro alcuni articoli omofobi: le durissime parole del cantautore di Latina dopo il divorzio.

Tiziano Ferro alza la voce e mette nel mirino gli articoli omofobi comparsi, su diverse testate giornalistiche, dopo la notizia del suo divorzio dal marito Victor Allen! Il cantautore di Latina non ci sta e stavolta ha deciso di mettere i proverbiali ‘puntini sulle i’. Perché certe cose, dal suo punto di vista, non sono più tollerabili.

Attraverso un video pubblicato su Instagram il cantante ha scelto di far sentire il proprio parere, e ha svelato tutta la sua amarezza per quanto apparso in questi giorni su molte testate. Gli attacchi gratuiti ricevuti sono stati infatti un colpo al cuore per l’artista, che sente di aver pagato a caro prezzo la sua sincerità.

Tiziano Ferro si sfoga contro gli articoli omofobi

L’omofobia è un problema serio in Italia, purtroppo. Anche se siamo arrivati al 2023, le cose continuano a essere difficili per chi sceglie di aprire il proprio cuore e di mostrare apertamente i propri sentimenti e la propria natura. Lo sa bene Tiziano, che in questi giorni si è sentito attaccato da più parti per il suo divorzio da Victor.

Tiziano Ferro

Spiega l’artista in un video pubblicato su Instagram: “Loro possono scrivere quegli articoli di mer*a semplicemente perché io sono stato sincero. Avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere, anche tutti poi sapevano la verità. Per cui facessero poco i gradassi: io sto pagando la mia sincerità“.

Il video-sfogo di Tiziano Ferro

Il cantautore ha quindi aggiunto che esprimere la propria omofobia utilizzando la sincerità estrema di Tiziano Ferro non ha nulla di eroico. Anzi, si tratta di un gesto vile e stupido, un gesto talmente meschino da meritare una risata piuttosto che lo sdegno.

Continua Tiziano nel suo sfogo: “Vi ho dato il pane per potermi attaccare e voi lo utilizzate. Pensate quanto siete scemi. Non è che avete fatto una scoperta. Non è che avete fatto un lavoro di indagine. Non è che mi avete smascherato. Per cui, la verità è che queste persone si definiscono già per le azioni che fanno, prima che per il contenuto delle cose che dicono“.

Di seguito il video di Tiziano Ferro con lo sfogo durissimo pubblicato su Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - NM