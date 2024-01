Tutte le curiosità su Justin Timberlake

Alla scoperta di Justin Timberlake: dalla fissazione per gli Oreo alla ‘pericolosità’ della musica pop.

Considerato uno dei più importanti cantanti pop degli anni 2000, Justin Timberlake è un artista poliedrico. Canta, balla, recita e… doppia i personaggi dei cartoni animati. Insomma, merita decisamente di essere conosciuto più da vicino. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Justin Timberlake: biografia e carriera

Nato a Memphis il 31 gennaio 1981 sotto il segno dell’Aquario, Justin Timberlake è figlio di Randall Timberlake e Lynn Bomar. I genitori si separano quando lui ha appena due anni e dalle rispettive nuove relazioni del padre e della madre nascono Jonathan e Steven Robert, fratelli acquisiti di Justin. C’è in realtà anche una sorella, Laura Katherine, morta poco dopo la nascita.

Justin Timberlake

Non tutti sanno che Justin Timberlake ha avuto anche un altro fratellastro: stiamo parlando dell’attore e regista Ryan Gosling. La madre di Justin è stata tutore legale del piccolo Ryan per sei mesi, il periodo trascorso dalla sua madre naturale in Canada per motivi di lavoro.

Intervenuto all’Ellen DeGeneres Show, Justin Timberlake ha parlato della sua convivenza con Ryan: “Facevamo cose terribili! Anche se a pensarci bene oggi, non erano poi così terribili come ci sembravano a quei tempi. Una volta abbiamo rubato un carrello da golf! Ed eravamo talmente esaltati che continuavamo a ripeterci ‘Evvai!Un carrello da golf!’ e ce ne andavamo in giro per gli studi MGM con quest’affare. Cosa tra l’altro completamente illegale“.

Nonostante qualche problema di salute, il giovane Justin trova conforto nel mondo del piccolo schermo, per la precisione negli studi del Mickey Mouse Club, dove incontra e conosce future star come Britney Spears, Christina Aguilera e appunto Ryan Gosling.

La notorietà arriva nel 1998, quando Justin Timberlake inizia la sua avventura con gli NSYNC, la boy band composta da Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e appunto Justin. L’esordio musicale di Justin Timberlake avviene all’età di 11 anni, quando il precoce artista fa la sua prima apparizione in assoluto al programma televisivo Star Search interpretando alcune pezzi country.

Dopo la parentesi con gli NSYNC, Justin Timberlake fa il suo esordio da solista nel 2002 in occasione degli MTV Video Music Awards con il brano Like I Love You, singolo che viene poi inserito in Justified, il suo primo album.

Dopo quattro anni trascorsi sui set televisivi e cinematografici, Justin Timberlake torna in studio di registrazione per incidere FutureSex/LoveSounds, pubblicato nel settembre del 2006.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Rolling Stone, Timberlake ha parlato delle sue lunghe pause tra un album e l’altro: “Era già previsto che mi prendessi una lunga pausa, cosa che non aveva nulla a che fare con gli impegni per il cinema. Non sono uno da discografie con 10 o 15 titoli: tre dischi in 11 anni, questo è il mio standard. Voglio che ogni disco, per me, sia un evento speciale”.

Passano altri sette anni, questa volta dedicati all’attività di produttore musicale, poi Justin torna in vetta alle classifiche musicali con il disco The 20/20 Experience, seguito The 20/20 Experience 2 of 2, il proseguimento dell’album pubblicato nel settembre dello stesso 2013.

Nel 2018 il cantante ha pubblicato il suo quinto album in studio, Man of the Woods, interamente dedicato alla sua famiglia e profondamente introspettivo.

Cosa fa oggi Justin Timberlake?

Nel solco di questa tradizione, tra momenti dedicati alla promozione della sua attività musicale e lunghe pause dedicarsi anche ad altri ambiti della sua attività, nel 2024 è tornato a pubblicare musica, rilanciando la sua carriera con il brano Selfish:

Justin Timberlake: la discografia in studio

2002 – Justified

2006 – FutureSex/LoveSounds

2013 – The 20/20 Experience

2013 – The 20/20 Experience 2 of 2

2018 – Man of the Woods

La vita privata di Justin Timberlake: moglie e figli

Un’intensa vita privata, quella di Justin. Con le donne non ha mai avuto problemi. A lungo le copertine dei rotocalchi di gossip hanno visto in prima pagina lui e Britney Spears, la reginetta del pop.

La storia, lunga e seria, è finita forse nel peggiore dei modi. Nessuno dei due ha mai rivelato le cause della rottura, ma lui ha buttato giù di getto il brano Cry Me a River e ha dichiarato in quel periodo di non aver dormito per molte notti e di credere di non poter più amare nessuna donna, mentre lei è caduta in una forte depressione che l’ha portata anche a fare uso (e abuso) di droghe.

Britney Spears

Nel 2003, a un anno dalla fine della relazione con Britney, Justin inizia un’altra relazione decisamente invidiata e invidiabile. Il cantante pop inizia infatti la sua storia con la bellissima Cameron Diaz. Anche questa love story, inutile sottolinearlo, ha rapito i giornali scandalistici. I due si sono ritrovati qualche anno dopo sul set di Bad Teacher, una commedia divertente in cui Cameron Diaz, nei panni di una professoressa, corteggia un bellissimo collega. Ovviamente interpretato da Justin Timberlake.

Di nuovo single, l’attore e cantante è stato accostato dalle indiscrezioni di gossip a Beyoncé, Scarlett Johansson e Olivia Munn. Le peregrinazioni sentimentali, vere e/o presunte, durano fino al 2007, quando incontra Jessica Biel, la sua futura moglie. Justin Timberlake le ha fatto la proposta di matrimonio in un lussuoso resort a 5 stelle dopo quattro anni di relazione passati tra alti e bassi. Il matrimonio tra Justin e l’attrice si celebra il 19 ottobre del 2012 in Puglia e a quattro anni di distanza dal ‘sì’ nasce Silas Randall Timberlake, il primo figlio della coppia.

Nel gennaio 2018 il cantante ha parlato ai microfoni di Vanity Fair del suo rapporto con la moglie e del suo desiderio di avere altri figli:” Vorrei avere quanti più figli possibile. Non mi ero mai sentito così incapace come quando Silas è nato. Ti svegli e tutto a un tratto c’è questo essere umano di cui sei responsabile”. E nel 2020 il suo desiderio è stato in parte esaudito: è nato infatti il loro secondo figlio, Phineas. Insomma, Justin Timberlake e Jessica Biel sono una delle coppie più solide nel mondo dello spettacolo, e chissà che presto non arrivi di nuovo la cicogna….

Sai che…

– Qual è la malattia di Justin Timberlake? Soffre di disturbo ossessivo-compulsivo e della sindrome da deficit di attenzione e iperattività, il che non ha reso propriamente agevole la sua vita scolastica.

– Non risulta che Justin Timberlake abbia un figlio autistico.

– L’artista non ha mai perso la sua passione per le telecamere e ha approfittato del successo del suo primo album per rilanciarsi nel mondo cinematografico. Trai film di Justin Timberlake ricordiamo il bellissimo thriller Edison City o la sua convincente interpretazione in Alpha Dog di Nick Cassavetes.

– Justin Timberlake si è inoltre lanciato nei film di animazione prestando la voce a Re Artù nella pellicola Shrek terzo e a Branch nel successo della DreamWorks Trolls in cui presta la voce al più brontolone tra i personaggi: “Branch è l’opposto di quasi tutti i miei personaggi precedenti. In fondo è il bello di fare l’attore: puoi tirare fuori i lati oscuri” ha dichiarato Justin Timberlake a VF.

– Fonti vicine all’artista hanno rivelato che immerge gli Oreo nel latte per sette secondi precisi.

– Amante del basket, Justin colleziona le scarpe della Nike della linea ispirata a Michael Jordan.

– Hip hop? No Grazie. L’artista ha fatto sapere di non ascoltare hip hop mentre è alla guida perché il ritmo lo porta a schiacciare un po’ troppo il piede sull’acceleratore.

– Justin Timberlake e Jessica Biel, oltre che di film ovviamente, sono grandi appassionati di golf.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dove vive Justin Timberlake? Possiede ovviamente diverse case ma abita soprattutto a New York e Los Angeles.

– Da bambino i suoi giochi preferiti erano la palla da basket e un orsetto di peluche.

– Su Instagram Justin Timbelake ha un account ufficiale seguitissimo. Anche su TikTok Justin è una vera e propria star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Justin Timberlake, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM