Emma Marrone presenta il nuovo album Souvenir e manda un messaggio alle altre donne: serve maggior empatia.

La carriera di Emma Marrone è finalmente ripartita. La cantautrice salentina è tornata alla musica con un nuovo album. Breve, intenso, arricchito da singoli già apprezzatissimi, come Mezzo mondo e Taxi sulla luna. Un album, Souvenir, che i fan hanno atteso per anni e che riassume, almeno in parte, ciò che è accaduto nella sua vita negli ultimi anni.

Un periodo difficile, in cui è venuta fuori dalla solitudine della pandemia ed è passata attraverso l’esperienza tremenda della morte del padre, e che le ha dato l’ispirazione per tante nuove canzoni e una voglia di vivere più forte di prima. Ne ha parlato ampiamente in alcune interviste rilasciate in occasione dell’uscita del nuovo album, chiacchierate in cui ha toccato temi molto importanti, come l’empatia tra donne e la scomparsa del padre.

Emma Marrone e le altre donne: questione di empatia

Una delle canzoni più importanti tra quelle presenti nel nuovo album della cantante salentina c’è sicuramente Capelli corti. Un brano in cui Emma parla da donna alle altre donne, per esprimere quello che è il suo reale sentimento, come riferito da All Music Italia: “Le donne meritano ogni giorno solidarietà da parte delle altre donne. Se tirassero fuori più intelligenza, empatia e sensibilità creerebbero davvero un muro contro la società patriarcale odierna“.

Emma Marrone

Il problema è che spesso anche i social non aiutano a creare questa empatia: “Spesso mostrano un modello unico, stereotipato, irreale. Il mio messaggio è di amarsi nelle proprie imperfezioni perché la donna perfetta non esiste“.

E bisogna amarsi anche tra donne importanti, artiste. Lo ha sottolineato Emma, spendendo elogi per Elodie (e mettendo fine a tutte le voci di un presunto litigio tra loro), ma anche per altre colleghe importanti, che finalmente hanno trovato lo spazio e i risultati che meritano: “Forse stanno capendo che pushare solo gli uomini non è sano e non fa bene alla musica. C’è un’attenzione maggiore verso le donne come Annalisa, Elodie, Angelina Mango. Credo che la meritocrazia stia tornando a emergere“.

Il significato di Intervallo, la nuova canzone di Emma Marrone

Nella tracklist di Souvenir non manca però anche un brano in cui la Brown fa un riassunto, più ad ampio raggio, di quella che è stata la sua vita in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi, durissimi, dodici mesi. Si tratta di Intervallo, il modo per Emma di superare del tutto un periodo che definisce come destabilizzante.

Spiega la stessa cantante: “Questa canzone è la sintesi dell’ultimo anno mio e della mia famiglia vissuto accanto a mio padre e alla sua malattia, perché poi sembra che la malattia diventi un pezzo della famiglia. Ho vissuto un periodo molto destabilizzante, dove continuavo a fare il mio lavoro senza dire niente a nessuno e la gente non poteva immaginare l’inferno che stavamo vivendo. Con Intervallo ho lasciato andare la rabbia accumulata, lasciando spazio alla dolcezza dei ricordi e nonostante tutto sono grata alla vita per avere avuto un padre del genere“.

Riproduzione riservata © 2023 - NM