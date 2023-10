Bruce Springsteen è ancora alle prese con un’ulcera peptica: ecco come sta il cantante e quando tornerà sul palco.

Concerti cancellati e rinviati al prossimo anno, grande preoccupazione in tutto il mondo, tra gli appassionati di musica rock e non solo. Ma come sta davvero Bruce Springsteen? Inevitabilmente le recenti notizie riguardanti il Boss hanno tenuto con il fiato sospeso tantissimi musicofili in tutto il mondo.

Il rocker del New Jersey, di recente protagonista di ben tre concerti in Italia, è infatti alle prese con una dura battaglia con un’ulcera peptica. Una lotta che va avanti in questi giorni, senza particolari intoppi. A parlare delle sue condizioni è stato infatti lo stesso cantautore americano, intervenuto pochi giorni fa su SiriusXM E Street Radio, ai microfoni dello show radiofonico From My Home to Yours.

Bruce Springsteen sta meglio: le parole del cantante

A 74 anni già compiuti, il Boss ha ancora tanta energia da vendere e non vede l’ora di tornare sul palco. Purtroppo al momento non è possibile, a causa della sua battaglia con l’ulcera peptica, un problema che gli sta causando un “mal di pancia da cane“. L’attesa non sarà però eccessivamente lunga.

Il cantautore è infatti pronto a recuperare tutti i concerti non cancellati, ma rinviati. La riprogrammazione dei live nordamericani è stata già annunciata la scorsa settimana. Gli eventi si svolgeranno tra marzo e settembre del prossimo anno, quando l’ulcera peptica sarà probabilmente, si spera, un brutto ricordo lasciato definitivamente alle spalle.

Springsteen e l’ulcera peptica: la confessione del Boss

Rispetto a qualche settimana fa le condizioni del Boss sono già più incoraggianti. Lo ha confermato lo stesso cantautore del New Jersey attraverso il suo intervento su SiriusXM, con parole che ridanno ottimismo ai suoi fan. Anche se l’ulcera continua a essere un problema che non va sottovalutato.

Dopo aver ringraziato i suoi fan per la pazienza, per aver accettato con grande maturità il rinvio dei concerti, annunciato proprio all’ultimo secondo, il cantante ha voluto spiegare quanto sia difficile convivere con questo problema di salute: “Questa cosa che ho in pancia, nonostante la mia capacità di riderci su, è un vero mostro e purtroppo sta ancora scombussolando il mio mondo interno“.

La sua quindi non è stata una scelta vera e propria, bensì una scelta obbligata. Ma il ‘mostro’ sarà presto sconfitto e per questo motivo Bruce ha già cominciato a scherzarci su, in attesa di poterlo superare in maniera definitiva.

