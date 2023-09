Continuano i problemi di saluta di Bruce Springsteen: il cantautore ha posticipato tutti i concerti al 2024.

Non arrivano notizie positive per i fan di Bruce Springsteen in tutto il mondo. Il Boss, ancora alle prese con un’ulcera peptica, ha dovuto infatti rinviare altri concerti. Dopo aver saltato gli appuntamenti previsti nel mese di settembre, l’artista sembrava poter essere in grado di tornare sul palco già a ottobre. Le cose però a quanto pare non sono andate come sperato, e i medici gli hanno consigliato di rinviare ogni appuntamento al prossimo anno.

Con un comunicato ufficiale apparso sui suoi account social ufficiali, l’artista del New Jersey ha quindi dato appuntamento a tutti i suoi fan direttamente al 2024. Con la speranza di poter finalmente mettere alle spalle un periodo doloroso e poco fortunato dal punto di vista della salute.

Bruce Springsteen: rinviati al 2024 i concerti

Protagonista di tre straordinari concerti in Italia solo pochi mesi fa, il Boss alza bandiera bianca. Per il 2023 i suoi appuntamenti dal vivo sono terminati. L’ulcera peptica con cui sta combattendo non è infatti ancora del tutto stata sconfitta, e l’artista dovrà continuare il suo periodo di riposo per potersi lasciare definitivamente alle spalle il problema.

Bruce Springsteen

“Ringrazio amici e fan per i messaggi d’auguri, l’incoraggiamento, il sostegno“, ha scritto in un lungo comunicato apparso sui suoi social il cantautore americano, aggiungendo: “Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di incontrarvi il prossimo anno“.

Come sta Bruce Springsteen

Altri dettagli riguardanti la salute del rocker americano arrivano direttamente dal suo comunicato. Il recupero di Bruce Springsteen, pur portando ad alcuni miglioramenti, non è stato sufficiente per potergli consentire di tornare in forma al cento per cento. L’artista dovrà quindi continuare il trattamento fino al termine dell’anno.

Per questo motivo i concerti ancora in calendario con la E Street Band per l’anno 2023 sono destinati a essere cancellati. Tutte le date verranno recuperate direttamente nel 2024. Il management del Boss ha quindi aggiunto che presto i fan potranno chiedere il rimborso dei biglietti. La richiesta dovrà essere inviata almeno trenta giorni prima della data riprogrammata.

Di seguito il post con l’annuncio del rinvio dei concerti:

