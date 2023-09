Amici 23, tutti i concorrenti ammessi nella classe della nuova edizione del talent di Maria De Filippi: ecco chi sono.

Domenica 24 settembre è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent più longevo della televisione italiana. Un programma che ha già regalato alla musica italiana tantissime grandi star del pop, da Emma ad Alessandra Amoroso, da Elodie ad Annalisa, senza dimenticare i The Kolors. Artisti che hanno fatto una grande carriera partendo proprio da qui. Chi saranno i loro eredi? Ecco tutti i giovani artisti entrati nella classe di Amici 23 nella prima puntata, senza dimentica che, nelle ultime edizioni, gli ingressi e le sorprese non sono mai mancate anche nel corso delle puntate.

Amici 23: i cantanti della nuova classe

Partiamo da Matteo Rota, in arte Matthew, 22enne originario di Monza. Si è appassionato di musica dopo aver visto dal vivo un chitarrista durante un concerto. Ispirato da questo musicista, ha imparato a suonare la chitarra, e oggi non riesce a separarsi dal suo strumento. Atteggiamento rock e voce calda, canta soprattutto in inglese, ma anche in italiano.

Mida, nome d’arte di Christian Mida, è invece un 23enne nativo di Caracas che vive con la madre nella provincia milanese. Trapper di talento, ha colpito in particolare Lorella Cuccarini, diventando un nuovo concorrente. Discorso simile per Valentina Turchetto, alias Mew, 23enne proveniente da Jesolo. Una giovane artista che canta dall’età di 12 anni e che ha colpito tutti con il suo stile ‘dark pop’.

Lorella Cuccarini

Proseguiamo con Holden, all’anagrafe Joseph Carta, ha 23 anni e vive a Roma con due gatti. Il suo nome non sarà sfuggito ai più attenti: è il figlio nato dal primo matrimonio di Paolo Carta, l’attuale marito di Laura Pausini. Nella scuola ha conquistato un posto come allievo di Rudy Zerbi, come la giovane Lil Jolie, Angela Ciancio. Coetanea di Holden, è originaria di Caserta ma vive a Milano. Una ragazza competitiva che vede il canto come un atto liberatorio.

Più giovane di lei è Sarah Toscano, cantante di Vigevano, 17 anni, una ragazza ancora tutta da scoprire. Ezio Liberatore, allievo di Anna Pettinelli, ha 20 anni ed è uno studente pescarese di Ingegneria biomedica. Canta anche lui fin da bambino. Per lui fare musica è una vera esigenza.

A questo gruppo di talentuosi artisti si aggiungono la romana Stella Cardone, 17 anni, Holy Francisco (Francesco Maria Guarnera), 18enne di Gela che avevamo già conosciuto a X Factor, Salvatore Moccia, in arte Petit, 18enne di Roma, e infine Leonardo Rosso, in arte Spacehippiez, 22enne di Schio che vive a Milano da tre anni e lavora come cameriere part time.

I ballerini della nuova edizione del talent

Se tra i cantanti non mancano personaggi che hanno tutto il potenziale per poter entrare nel cuore dei fan grazie alla loro personalità e al loro straordinario talento, anche i ballerini sembrano promettere molto bene.

A entrare nella scuola durante la prima puntata sono stati:

– Sofia Cagnetti, 17enne di Ancona;

– Dustin Taylor, 21enne australiano;

– Marisol Castellanos, 17enne originaria di Cuba;

– Nicholas, 22enne genovese;

– Elia Fiore, 25enne originario di Vicenza;

– Simone Galluzzo, 18enne romano;

– Chiara Porchianello, 18enne romana;

– Gaia De Martino, 22enne originaria di Castellammare di Stabia;

– Tiziano Coiro, in arte Cumo, 22enne originario di Gaeta.

