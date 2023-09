Holy Francisco: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Francesco Guarnera, cantante di X Factor e Amici.

Spavaldo, coraggioso, carismatico e dalle idee molto chiare. Francesco Guarnera, alias Holy Francisco, è stato uno dei protagonisti assoluti della prima puntata delle Audition di X Factor 2022. E dopo questa esperienza importante ha fatto il salto in un altro talent, Amici.

Sorta di risposta sicula a Sangiovanni, con il suo capello fluente e la sua voglia di sorprendere, ha presentato una grande predisposizione per la musica pop e per il ritornello accattivante, e pur con qualche limite ha dimostrato di poter dire la sua all’interno del talent. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Holy Francisco: biografia e carriera

Classe 2005, Francesco Guarnera, questo il vero nome di Holy Francisco, è nato a Gela, città del libero consorzio di Caltanissetta, in Sicilia. Appassionato di musica, non ha mai nascosto il suo sogno: diventare un cantante professionista.

Microfono cantante

Muove i primi passi nella carriera musicale pubblicando il singolo Vai via nel 2021 e iniziando a girare per i locali della sua città. Con l’auto del produttore Erre continua la sua attività fino al lancio del nuovo singolo Martina, presentato come inedito anche alle Audition di X Factor 2022. Un brano molto semplice, a tratti ingenuo, ma dal ritornello dirompente, che gli vale quattro sì convinti dai giudici:

L’avventura di Francesco all’interno del talent non è durata poi molto e l’artista ha provato quindi un’altra strada, entrando nel settembre 2023 nella scuola della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

La vita privata di Francesco Guarnera

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Si è presentato a X Factor con la madre, che ha un ruolo importantissimo nella sua vita (è stata lei a farlo appassionare alla musica grazie ai suoi dischi rock). Sappiamo che ha avuto una storia con Martina, cui è dedicato l’omonimo singolo. Una relazione definita da lui, però, non molto importante. E dai social sembra ci sia stata, e forse ci sia ancora, anche una ragazza di nome Lara…

Sai che…

– Vive con i suoi genitori a Gela.

– Sui social si descrive come una giovane punkstar, pur non avendo molto di punk nel suo atteggiamento e nel suo approccio musicale, almeno a giudicare dal singolo inedito presentato nella prima puntata del talent.

– Su Instagram Holy Francisco ha un account da diverse centinaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM