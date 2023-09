Nonostante la promessa di Rudy Zerbi, Mezkal è stato assente nella prima puntata di Amici 2023, ma intanto lancia il suo nuovo singolo.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso il via. Sono stati già tanti i protagonisti che si sono messi in luce in questa puntata inaugurale, talenti entrati nella scuola e pronti a entrare molto presto anche nel cuore degli spettatori. Tra questi, però, non c’è stato uno dei più attesi. Il grande assente della prima puntata di Amici è stato senza ombra di dubbio Mezkal.

Nonostante la promessa che aveva ricevuto solo pochi mesi fa da uno dei professori della scuola, Rudy Zerbi, il giovane cantautore al momento è rimasto fuori dalla scuola. Sarà stata solo un’assenza momentanea? Non lo sappiamo, ma intanto Diego Taralletto De Falco si è ‘consolato’ lanciando il suo nuovo singolo: Io, te e il resto.

Amici 2023: Mekal assente alla prima puntata

Tra i protagonisti di Amici dello scorso anno Mezkal era stato per molti versi uno dei più apprezzati. A poche settimane dal Serale, il giovane artista romano era stato ‘gettato nella mischia’ proprio da Rudy Zerbi, che lo aveva chiamato per contendersi un posto verso la fase finale con Piccolo G e Jore. La sua permanenza nella scuola, breve ma intensa, si era conclusa con un’eliminazione inevitabile, ma con una promessa da parte dello storico professore del talent.

“Io ho riconosciuto e riconosco in te un talento“, spiegò in quel momento lo stesso Zerbi: “Ti ho fatto entrare, sperando che in poche settimane potessi metterti alla pari con gli altri. Ho fatto un errore di valutazione e ti chiedo scusa, non sul talento, ma sul tempo che manca al Serale“. Dopo questa eliminazione, Rudy aveva però chiesto a Maria De Filippi il favore di farlo tornare per i casting dell’edizione successiva, e la conduttrice aveva dato il suo consenso.

Mezkal lancia il primo singolo

Se inizialmente poteva sembrare che il suo ingresso fosse solo rinviato di qualche settimana, considerando che la promessa di Zerbi era stata palese, impossibile da rimangiare, a far sorgere più di un dubbio nei fan del talent è stato il fatto che, proprio mentre andava in onda la prima puntata della nuova edizione, lo stesso Mezkal ha dato ai suoi fan un annuncio importante.

L’artista sta per pubblicare un nuovo singolo. Si intitola Io, te e il resto, ed è in arrivo il prossimo 29 settembre su tutte le piattaforme di streaming musicale. Se questo voglia dire che non ci sarà alcuna avventura ad Amici per lui nei prossimi mesi, o se invece si tratterà solo di un ‘antipasto’, lo scopriremo però solo col tempo.

