Zucchero, le canzoni migliori: dalla celebre Donne, il singolo sottovalutato al Festival di Sanremo, a Blu.

Zucchero è uno degli artisti italiani più rispettati all’estero. Un artista capace di attingere a piene mani dalla lezione dei grandi bluesman d’Oltreoceano e di rielaborarlo aggiungendoci le caratteristiche tipiche della nostra musica. Per celebrare la sua grande carriera, andiamo a riascoltare cinque delle sue canzoni migliori.

Zucchero: le canzoni migliori

Zucchero – Donne

Tratta dall’album Zucchero & The Randy Jackson Band, Donne venne presentata da Sugar sul palco del Festival di Sanremo del 1985, arrivando al penultimo posto. Nonostante l’insuccesso nella kermesse, fu tra le canzoni più trasmessa dalle radio. Negli anni è stato abbandonato da Fornaciari, che ha più volte dichiarato di non rivedersi più in quel testo. Tuttavia, di recente è stata riproposta dal vivo in un nuovo arrangiamento acustico. Di seguito l’audio di Donne:

Zucchero – Diavolo in me

Singolo estratto dal celebre album Oro, incenso e birra, Diavolo in me è un misto di pop, funk e blues, una miscela unica di energia che ha sedotto fin dalla sua uscita i tantissimi fan di Zucchero. Ancora oggi è una delle sue canzoni più amate.

Di seguito il video di Diavolo in me:

Zucchero – Diamante

Altro singolo estratto da Oro, incenso e birra, Diamante è un brano dedicato alla nonna, il cui nome era appunto Diamante. Il testo fu scritto da Francesco De Gregori su richiesta di Fornaciari, che non se la sentiva di metter mano a queste parole visto il suo grande coinvolgimento emotivo. Venne ripubblicata come singolo nel 1991 insieme a Randy Crawford. Di seguito l’audio della versione originale di Diamante:

Zucchero – Senza una donna

Il più grande successo nella carriera di Sugar è Senza una donna, brano estratto dall’album Blue’s del 1987 e riproposto nel 1991 dalla raccolta Zucchero insieme alla star inglese Paul Young. Proprio in quest’ultima versione è diventata l’unica canzone di un cantante italiano (insieme a Blue degli Eiffel 65) a raggiungere la vetta dell’Eurochart Hot 100 Singles dal 1965 a oggi. Ecco il video di Senza una donna:

Zucchero – Blu

Primo estratto dall’album Bluesugar del 1998, Blu venne proposta in tre versioni: una italiana, una inglese (con testo scritto da Bono degli U2) e una spagnola. Nel 2004 venne reincisa in inglese insieme a un’altra grande star internazionale, Sheryl Crow. Questo il video di Blu:

Riproduzione riservata © 2023 - NM