Emma Marrone, Souvenir: la tracklist del nuovo album della cantautrice salentina, svelato su Instagram a poche settimane dall’uscita.

Ci siamo. Il conto alla rovescia sta per terminare. Manca sempre meno all’arrivo del nuovo album di Emma Marrone, Souvenir. Un disco già anticipato da una serie di canzoni pubblicate negli scorsi mesi, da Mezzo mondo alla più recente Iniziamo dalla fine, oltre al tormentone estivo Taxi sulla luna.

Fino a questo momento del suo nuovo lavoro la Brown ci aveva presentato pochi dettagli. Aveva condiviso la copertina ufficiale, qualche foto del booklet, la data di uscita ufficiale, i featuring presenti nella tracklist. Adesso però, a pochi giorni dall’uscita, ha deciso di vuotare il sacco, svelando su Instagram la tracklist con tanto di presentazione, canzone per canzone, attraverso un singolo verso.

Emma Marrone, Souvenir: la tracklist

In arrivo il prossimo 13 ottobre per Capitol Records/Universal Music, il nuovo album della cantautrice salentina presenterà nove canzoni in totale, compresa la bonus track Taxi sulla luna.

Emma Marrone

Di seguito tutte le canzoni del nuovo album:

1 – Iniziamo dalla fine (ballato scalza tra le iene per poi buttarmi giù)

2 – Amore cane feat. Lazza (siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente)

3 – Mezzo mondo (ballare senza voltarmi girando mezzo mondo)

4 – Intervallo (il finale posso ancora immaginarlo, siamo solamente usciti all’intervallo)

5 – Sentimentale (dolce apnea sei qui senza respiro)

6 – Carne viva (e vorrei dirti ti odio, ma non te lo dico sospesa qui)

7 – Capelli corti (ti meriti un prato che ci corri forte, mangiare un gelato che è già dicembre)

8 – Indaco (perché tra di noi non è raro scappare via e poi piangere un lago)

9 – Taxi sulla luna feat. Tony Effe e Takagi & Ketra

Di seguito il post con la tracklist del nuovo album:

Le date del nuovo tour di Emma

Se all’uscita del nuovo disco dell’artista salentina manca ormai poco, i fan possono iniziare un nuovo conto alla rovescia: quello per la partenza del nuovo Souvenir In Da Club Tour, un nuovo giro di concerti della cantante all’interno dei club, per poter stare a stretto con tanto con il suo pubblico.

Queste le date fin qui annunciate del nuovo tour di Emma:

– 10 novembre al Vox Club di Nonantola (Modena)

– 12 e 13 novembre al Largo Venue di Roma

– 22 e 23 novembre all’Hall di Padova

– 26 e 27 novembre ai Magazzini Generali di Milano

– 2 e 3 dicembre al Cap10100 di Torino

– 11 e 13 dicembre al Duel Club di Pozzuoli (Napoli)

– 17 e 18 dicembre al Demodè di Modugno (Bari)

– 21 e 22 dicembre al Viper di Firenze

Insomma, la carriera della Brown è ripartita alla grandissima. In un periodo di grandi tour nei palasport per amiche e colleghe come Elodie e Annalisa, la cantante salentina ha deciso di ripartire dal basso, per prendere la rincorsa e riconquistare le classifiche, magari in vista di un futuro ritorno al Festival di Sanremo, anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi.

Riproduzione riservata © 2023 - NM