Edoardo Bennato in tour nel 2023: le date e i biglietti dei nuovi concerti nei teatri del cantautore napoletano.

Edoardo Bennato non lascia ma rilancia. Il cantautore partenopeo è pronto ancora una volta a portare in tour per l’Italia la sua musica, e lo farà sul finire del 2023 attraverso un nuovo giro di concerti, stavolta nelle location che maggiormente di adattano al suo attuale status: il teatro.

Riparte da Le vie del Rock sono infinite la carriera del grande artista napoletano, che al momento ha fissato sei nuovi concerti in Italia all’insegna del rock, con inizio in programma a ottobre. Altri concerti potrebbero però aggiungersi nel corso delle prossime settimane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Edoardo Bennato in tour nel 2023: le date e i biglietti

Sarà un nuovo tour ricco di grandi successi per Bennato. Non mancheranno infatti le canzoni più famose della sua carriera, senza dimenticare alcune chicche di un repertorio ricco di brani che si adattano perfettamente anche all’epoca attuale, con tanti spunti sulla nostra società e la nostra politica, non privi di ironia e sarcasmo.

Edoardo Bennato

Questo il calendario con le date fin qui annunciate, anche se il calendario potrebbe arricchirsi nelle prossime settimane:

– 13 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona;

– 14 ottobre all’Auditorium Manzoni di Bologna;

– 13 novembre all’Auditorium del Lingotto di Torino;

– 16 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari;

– 20 novembre al Metropolitan di Catania;

– 7 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona.

I biglietti per questi nuovi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Nuovo album per Edoardo Bennato?

All’interno della nuova tournée del cantautore partenopeo confluiranno ovviamente tutte le sue canzoni più famose tratte dagli album più amati, come Burattino senza fili, Sono solo canzonette e Le ragazze fanno grandi sogni, senza dimenticare i brani più recenti, come quelli del disco Non c’è.

Per il momento il nuovo tour non sembra comunque anticipare l’arrivo di un nuovo progetto discografico. Il tour prende infatti il nome di un suo vecchio album del 2010, Le vie del Rock sono infinite. Presentando questo nuovo giro per concerti, sul suo sito si legge: “Più di due ore di spettacolo nel quale confluiranno le due anime del cantautore“. Ci sarà dunque spazio per una sana scarica di rock and roll ma anche per i brani acustici che hanno reso Bennato uno degli artisti più amati in Italia.

