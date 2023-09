I Måneskin lanciano Rush! (Are U Coming?): la data di uscita e i nuovi brani nella versione aggiornata dell’album.

I Måneskin ripartono da Rush!, ma in una nuova versione. A distanza di pochi mesi dall’uscita del loro ultimo album, la band è pronta non a pubblicare un nuovo lavoro, ma una versione aggiornata di un disco che continua a raccogliere consensi.

La nuova uscita si intitola Rush! (Are U Coming?), ed è un’ediziona ampliata dell’album pubblicato dalla band lo scorso mese di gennaio. Ai brani già presenti nella precedente versione si aggiungono infatti cinque brani inediti, tra cui l’ultimo singolo, Honey (Are U Coming?) che dà in parte il titolo a questa riedizione.

Måneskin, Rush! (Are U Coming?): le nuove canzoni

Non manca molto alla pubblicazione di questa nuova versione del terzo album nella carriera della band di Damiano David, il primo disco dopo l’esplosione a livello internazionale che ha fatto seguito al loro incredibile successo all’Eurovision Song Contest 2021.

La data di uscita da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il prossimo 10 novembre. Ad arricchire la tracklist di questa versione aggiornata saranno cinque brani inediti. Non solo l’ultimo singolo, Honey (Are U Coming?), ma anche Valentine, Off My Face, The Driver, brano già anticipato durante alcuni concerti, e Trastevere.

I dettagli del nuovo album dei Måneskin

Non saranno solo le cinque canzoni inedite a rendere diverso il nuovo Rush! dal precedente. L’album avrà infatti anche una nuova copertina, invertita rispetto all’originale, e arriverà non solo in formato digitale, ma anche in vari formati fisici.

Sarà disponibile nei negozi sia in versione CD Standard che Cd Deluxe, arricchito dal Loud Kids Journal, un libro fotografico di ben 152 pagine con splendide foto scattate dai fan. Inoltre, verrà pubblicato anche in versione doppio LP nero da 180 grammi, doppio LP ‘splatter’ e doppio LP in vinile trasparente.

Un nuovo splendido regalo per i loro fan, dopo la vittoria degli MTV VMAs 2023 nella categoria Best Rock e l’inizio di un tour mondiale che li porterà da Toronto a Manchester, passando per Los Angeles, Città del Messico, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sydney, Singapore, Tokyo e tante altre grandi città.

Di seguito il post con la cover del nuovo album della band:

