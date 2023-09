I Måneskin fanno impazzire New York con un concerto a sorpresa a Times Square: la band romana è sempre più nel cuore degli americani.

Il passaporto resta italiano, ma i Måneskin sono ormai una band internazionale a tutti gli effetti. Lo hanno dimostrato trionfando agli MTV VMAs nella categoria Best Rock, avendo la meglio su leggende della musica come Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters e Linkin Park, e ricevendo quindi la consacrazione da parte del New York Times, che li ha definiti le “uniche vere rockstar della loro generazione“.

Ma lo hanno confermato ancora una volta anche dal vivo, esibendosi per un set a sorpresa nel cuore di New York, a Times Square, nel corso dell’ultimo weekend. Una performance che li ha lanciati ancora di più nell’Olimpo della musica mondiale.

Måneskin in concerto a Times Square

Chi lo avrebbe mai detto. In attesa di poter dare il via al loro vero Rush! World Tour, con tante date in programma sia negli Stati Uniti che in Sudamerica, i quattro ragazzi hanno voluto fare un regalo alla città di New York. Lo scorso venerdì si sono infatti esibiti nel cuore della Grande Mela, a Times Square, gremita di turisti, scatenando tutti i presenti al ritmo delle loro grandi hit.

Maneskin

Una performance che conferma lo status di vere e proprie icone della musica mondiale ormai raggiunto dal gruppo, che non ha certo frenato il suo successo dopo il grande exploit dell’Eurovision 2021, ma ha anzi raggiunto vette davvero inimmaginabili anche grazie al loro nuovo album, Rush!, che verrà appunto promosso anche negli States a partire dal 21 settembre, con un grande show al Madison Square Garden.

Di seguito il video del concerto a Times Square:

I complimenti del New York Times

La vittoria agli Video Music Award è stata la classica ciliegina sulla torta nella carriera già indimenticabile della band romana guidata da Damiano David e Victoria De Angelis. Lo ha dimostrato anche l’articolo che ha loro dedicato un quotidiano importante come il New York Times che, menzionando i loro concerti negli stadi italiani della scorsa estate, li ha definiti non solo “le uniche rockstar della loro generazione“, ma anche senza alcun dubbio la “più grande rock band italiana di tutti i tempi“. Con buona pace dei ‘dinosauri’ del prog che hanno riempito le arene americane già negli anni Settanta.

In particolare, i ragazzi sono stati incensati per aver creato un’atmosfera di ribellione di cui la loro generazione aveva bisogno, tagliando traguardi inimmaginabili e lanciando un messaggio importante: essere se stessi è fondamentale.

