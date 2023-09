Shakira, El Jefe: il testo e il significato della canzone dell’artista colombiana contro il padre di Gerard Piqué.

Grande ritorno per Shakira. La carriera della cantante colombiana è ricominciata a gonfie vele dopo la separazione con Gerard Piqué. Senza piangersi troppo addosso, nonostante il tradimento e la situazione a dir poco antipatica in cui si è ritrovata, la cantante ha deciso di lasciarsi ispirare dai problemi sentimentali per dar vita a una serie di hit in grado di diventare rapidamente virali. Dopo aver attaccato direttamente l’ex partner e la sua nuova compagna, stavolta ha però messo nel mirino un altro ‘nemico’ nel suo nuovo brano, El Jefe.

Già presentato durante la scorsa edizione degli MTV Video Music Award, questo nuovo pezzo, lanciato dalla cantante colombiana insieme ai Fuerza Rigida, un collettivo messicano formato da figli di emigrati, sembra avere ancora i connotati della revenge song. Stavolta però a subire l’attacco dell’artista è stato non Piqué, bensì suo padre, l’ex suocero di Shakira.

Shakira attacca il suocero in El Jefe

Ancora una volta la popstar ha fatto centro. Non a caso, nel giro di pochissimi giorni El Jefe ha superato i 40 milioni di visualizzazioni su YouTube, confermandosi un grande successo. Le canzoni contro Piqué stanno regalando a Shakira un nuovo slancio di popolarità, complice l’incredibile interesse mediatico suscitato dalla loro rottura.

Shakira e Gerard Piqué

In questa circostanza l’artista, oltre a dedicare il brano alla tata dei suoi figli, Lili Melgar, la donna che di fatto l’ha aiutata a scoprire l’infedeltà dell’ex calciatore, ha voluto attaccare una delle persone che, in tutti i modi, ha cercato di nascondere i tradimenti di Gerard. In particolare nel suo mirino è finito il padre di Piqué, attaccato con parole davvero dure.

Il significato di El Jefe

Proprio come già accaduto nel brano con Bzrp e in Te quedo con Karol G, anche stavolta Shakira ha voluto inserire nella sua canzone dei chiari riferimenti a ciò che ha vissuto. In particolare, stavolta l’artista ha raccontato del classismo vissuto all’interno della famiglia del suo ex compagno.

Destinatario maggiore delle sue accuse è stato in particolare Joan Piqué Rovira, il papà di Gerard, cui ha dedicato questi versi davvero duri: “Dicono che non esiste male che duri più di cento anni, ma c’è ancora il mio ex suocero che non ha messo piede nella tomba“. Sul finire della canzone ha invece trovato spazio la sua dedica alla tata, come forma di risarcimento per essere stata, a suo dire, licenziata da Piqué a causa dell’aiuto dato a Shakira nella scoperta delle sue infedeltà.

