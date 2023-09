Avril Lavigne, le canzoni migliori: da Complicated a When You’re Gone, i pezzi più famosi della teen idol punk degli anni Duemila.

Sono trascorsi più di quindici anni da quando la classifica del Regno Unito ha visto per la prima volta Avril Lavigne, la nuova stella punk, vivace e ribelle ragazza del Canada con molte qualità da mostrare al mondo. Al tempo, conquistò tutte le classifiche mondiali con la sua hit Complicated, che è stato il suo marchio di fabbrica, facendola conoscere in ogni parte del globo.

Avril Lavigne: le canzoni migliori

Visto che Avril è sulla via del ritorno, anche se potrebbe non essere l’artista ribelle che era, ha ancora molto da dire. È ritornata sulle scene musicali, infatti, con il suo nuovo singolo I Fell In Love With The Devil estratto dal suo ultimo album Head Above Water. Pertanto, diamo un’occhiata ai successi che hanno plasmato la sua carriera, in particolare alle migliori canzoni che l’hanno resa riconoscibile in tutto il mondo.

Avril Lavigne

Avril Lavigne – Complicated

Forse non è una grande sorpresa che il primo successo di Avril sia il singolo più venduto della sua discografica e che ha rappresentato il suo debutto nel mondo della musica.

Ecco il video di Complicated:

Avril Lavigne – Sk8er Boi

Uno dei successi distintivi di Avril è Sk8er Boi è stata la sua seconda Top 10, raggiungendo il picco a 8 ed è la sua seconda canzone più trasmessa in streaming, secondo il sito OfficialCharts.com.

Ecco il video di Sk8er Boi:

Avril Lavigne – I’m With you

Avril, con questo singolo, ha raggiunto il numero 7 nella classifica ufficiale dei singoli nel 2003, secondo il sito di classifiche. La sua prima ballata, I’m With You ha accumulato 290.000 vendite, tra cui 13 milioni di stream.

Ecco il video di I’m With You:

Avril Lavigne – Girlfriend

Dopo due Top 5 del secondo album Under My Skin, Avril ha dato il via alla sua terza campagna album con questo inno chiassoso e da cheerleader. Girlfriend è diventato il singolo più importante dei grafici di Avril, raggiungendo il picco alla seconda posizione nel marzo 2007.

Il video di Girlfriend:

Avril Lavigne – When You’re Gone

Il terzo singolo più venduto degli Avril è When You’re Gone: nella classifica, secondo il citato sito, è arrivato alla terza posizione nel giugno 2007. Ha registrato 352.000 vendite, classificandosi come la sua quarta canzone più grande di tutti i tempi.

Il video di When You’re Gone:

Avril Lavigne: le canzoni più amate

La cantante – che ritornerà in Italia in tour nel 2020 – ha realizzato tanti brani apprezzati dai suoi fan. Eccone altri cinque che si potrebbero aggiungere a quelli già citati. What The Hell che fa parte dell’album Goodbye Lullaby; My Happy Ending risalente a Under My Skin; Here’s To Never Growing Up dell’album Avril Lavigne. Ma anche Keep Holdin’ On da The Best Damn Thing e Don’t Tell Me da Under My Skin. Tutti pezzi che hanno fatto la storia della sua carriera, permettendole di conquistare milioni di fan.

Riproduzione riservata © 2023 - NM