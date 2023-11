Un emozionante assaggio del suo primo tour atteso nel 2024: Annalisa si cala dall’alto come Wonder Woman al Forum di Assago.

Ormai sold out da mesi, sabato 4 novembre un sogno è finalmente diventato realtà. Dopo aver provato e riprovato ogni mossa, Annalisa ha dato inizio ad uno show senza precedenti al Forum di Assago, regalando una magica anteprima di quello che sarà il suo tour nel 2024, davanti a ben 12mila persone.

Lo show al Forum di Assago

In uno spettacolo che ha stregato 12.000 persone, in un magico incontro tra passato e presente. Dall’inizio della sua carriera Annalisa Scarrone è riuscita ad ammagliare il pubblico con i suoi brani da esordiente, fino alle hit più note che sono diventate un vero e proprio tormentone.

Nel suo show tanto atteso al Forum di Assago, la cantante è riuscita a stupire la folla con il suo “arrivo dall’alto” sul palco, dando inizio ad uno spettacolo unico tra le canzoni che hanno fatto la storia e quelle del suo nuovo album, E poi siamo finiti vortice. Già entrato in testa nella classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Un’esibizione straordinaria, l’unica del 2023, che anticipa quello che sarà il suo primo tour nei palasport in calendario ad aprile 2024.

La scaletta dei brani

In due ore di scenografie e balletto, l’amata Nali ripercorre tutte le tappe della sua carriera. Introducendo per primo il brano di Euforia, con un’iconica entrata dall’alto, Annalisa riporta indietro nel tempo i suoi fan ricordando la sua partecipazione ad Amici 2011, dove arrivò seconda e vinse il Premio della critica.

Tra le canzoni indimenticabili dell’artista ligure, il pubblico ha potuto cantare a squarciagola sulle note di La crisi, Sanint-Tropez e Se avessi un cuore. La cantante passa a Bollicine, Ragazza Sola e Movimento Lento, che fa scatenare il pubblico.

Poi è la volta di Nuda, Tropicana e Disco Paradise, il successo al fianco di Fedez. Nali entusiasma la platea con Tsunami, Bye Bye, Rosso corallo e Mon amour, con quel “con lei che bacia lei che bacia lui che bacia me” che ha fatto ballare per un’intera estate.

Giungendo verso la fine dello show, Annalisa si ritaglia un momento al pianoforte, sulle note di Il mondo prima di te e Dieci. Il concerto si chiude con Purple Rain di Prince, unica cover: “E’ uno dei grandi riferimenti di chi vuole fare musica, questa canzone mi è molto cara e si contestualizza molto bene in questo mondo degli anni 80 che sono andata a riscoprire e mi fa sentire a casa… un arcobaleno emotivo“, dichiara la cantante.

Annalisa, un sogno che diventa realtà

In continua lotta con i pettegolezzi sulla sua vita privata, Annalisa volge lo sguardo verso qualcosa di più importante: la sua carriera. Dopo numerose prove di quello show che nella serata di sabato 4 novembre ha stupito la platea, la cantante ha finalmente compiuto la sua missione artistica.

Dopo lo show, Annalisa – in accappatoio – ha incontrato i giornalisti a cui ha confessato: “Sognavo da anni di fare un concerto al Forum e sono molto felice, è stata una lunga attesa, spero di aver accontentato quelli che hanno aspettato inseme a me, ce ne erano tanti, ho riconosciuto i volti, condividere questa gioia in un posto così figo e pieno è stata una emozione“.

Ad immortalare il concerto è stato il suo ingresso dall’alto, come Wonder Woman: “È stato un ingresso simbolico un modo per entrare direttamente nel vortice del mio live e delle mie nuove canzoni”, ha spiegato alla stampa.

“Non ci sono stati schermi che riprendevano lo show perché volevo che il pubblico lo vivesse tutto e non ci concentrasse solo su alcuni momenti. Il palco era completamente al servizio del racconto”, aggiunge ancora l’artista ligure.

