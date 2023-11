Il celebre trio de Il Volo quest’anno augura a tutti un buon Natale, annunciando il debutto del loro ultimo progetto discografico.

A meno di due mesi dal Natale, Mariah Carey non è l’unica artista a prepararsi per la festa più attesa dell’anno. Dopo il mitico tour in giro per il mondo, Il Volo ci augura già un buon Natale, con un nuovo EP che non ha bisogno di parole.

Una carriera in giro per il mondo

Il celebre trio – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – dopo il magico incontro allo show di “Ti lascio una canzone”, ha spiccato davvero il volo dopo il debutto a Sanremo, nel 2015.

Vincono alla grande con il loro pezzo Grande amore, che presto diventa un vero tormentone. Solo in Italia? Ebbene, no. I tre tenori incantano il pubblico nazionale e internazionale, diventando tra i maggiori artisti più acclamati anche negli Stati Uniti.

I tour de Il Volo prevedono sempre tappe a livello estero, come l’ultimo che ha portato il gruppo in Europa e in Sud America, passando anche per le date milanesi al Teatro Arcimboldi.

Il gruppo sarà in Giappone con quattro date nel 2024, tra aprile e maggio, e in Cina con un calendario che verrà annunciato presto.

Il nuovo EP de Il Volo per Natale

Dopo l’ultimo successo volando tra un continente e l’altro, Il Volo si prepara a dare i suoi più vivi auguri di Natale, nel modo in cui meglio son capaci di fare. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico con un post su Instagram.

Già disponibile sulle piattaforme digitali (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo EP intitolato “4 XMAS”, regala una versione speciale dei brani intramontabili della festività in arrivo.

Happy Xmas (Was Is Over), Amazing Grace, O Tannenbaum, e Feliz Navidad, avranno un sapore tutto nuovo con l’iconico timbro dei tre tenori. 4 XMAS è un progetto dal sapore magico, che anticipa un anno importante per il trio: Il Volo, nel 2024, festeggerà infatti 15 anni di carriera.

Riproduzione riservata © 2023 - NM