Il collettivo milanese annuncia il proprio ritorno: è tutto pronto per il nuovo EP dei Colla Zio, disponibile dal 10 novembre.

Segnate il 10 novembre come data importante: su tutte le piattaforme digitali, venerdì prossimo sarà disponibile il nuovo EP dei Colla Zio. Il collettivo milanese è pronto ad annunciare l’ultimo brano, “Amici come prima”, che si assicura già un grande successo.

“Amici come prima”: disponibile dal 10 novembre

Dopo il loro debutto all’ultimo Festival di Sanremo, il collettivo milanese ha goduto un percorso tutto in salita verso la vetta. Certa, nulla è facile nel mondo della musica, ma con tenacia hanno conquistato il loro pubblico con il primo album esordiente Rockabilly Carter.

Dopo pochi mesi, i Colla Zio annunciano già l’uscita del loro nuovo EP, “Amici come prima”. Sono sei le tracce previste, che segneranno un nuovo capitolo per la band che può dire – ad oggi – di aver raggiunto grandi obiettivi. In uscita il prossimo 10 novembre, la nuova opera discografica è già in presave: https://collazio.lnk.to/acp.

Il successo dei Colla Zio

Uniti quasi per caso, i cinque ragazzi milanesi hanno deciso di mettere insieme le proprie capacità musicali. Nel 2023 si mettono alla prova, e fondano i Colla Zio, con cui al Festival di Sanremo si esibiscono col botto.

Ed è così che ben presto hanno provato sulla loro pelle cosa significhi l’adrenalina che provano tutti gli artisti del mondo discografico. Ma dopo viaggi, eventi e concerti in giro per l’Italia, il collettivo ha avuto bisogno di tornare a casa.

Già, a casa. Nella loro Milano dove tutto ha avuto inizio, e dove un nuovo progetto ha già messo le radici a terra. Alla fine, sono solo semplici ragazzi che vogliono raccontare il mondo della Generazione Z, nella maniera in cui riescono meglio.

