Si avvicina il Festival di Sanremo 2024: le indiscrezioni sui cantanti in gara nella quinta edizione targata Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2024 è lontano, ma non più così tanto. Mancano ormai meno di due mesi all’annuncio del cast della quinta e per ora ultima edizione targata Amadeus, ma i rumor sui concorrenti, sui possibili cantanti in gara, si fanno sempre più forti.

Se dovrà essere il suo ult Festival, Amadeus vuole regalare e regalarsi un grande Festival. Non a caso in questi mesi sono circolati tantissimi nomi di big che darebbero ulteriore lustro a una kermesse che sotto la sua guida ha già migliorato, e non di poco, il posizionamento nella mente degli italiani. Ma chi potrebbe salire davvero sul palco dell’Ariston quest’anno? Ecco le ultime indiscrezioni.

Sanremo 2024, ipotesi Jovanotti: cosa sta succedendo

Come sempre, in questi casi, è bene prendere ogni indiscrezione sul Festival con le pinze. I nomi riportati nei vari elenchi che vengono pubblicati a mesi di distanza dall’evento non sono sempre confermati dall’annuncio ufficiale.

Secondo quanto riferito da AdnKronos, però, Amadeus avrebbe quasi ultimato la lista dei suoi Big. E tra questi ci sarebbe spazio anche per un nome davvero clamoroso: quello del suo amico Jovanotti.

Jovanotti

Rimasto a lungo lontano dal Festival anche sotto la guida di Amadeus, nonostante gli ottimi rapporti personali che li legano, Jova ha fatto la sua prima apparizione sul palco in queste ultime edizioni nel 2022, partecipando nella serata dei duetti con un altro grande amico, Gianni Morandi, e strappando anche la vittoria.

D’altronde Jova era in quel Festival in gara come autore proprio del brano di Morandi, Apri tutte le porte. Reduce da un brutto incidente in bici in estate, Lorenzo in realtà ha dovuto mettere in stand by ogni nuovo progetto musicale, e anche i suoi prossimi concerti nei palasport al momento sono congelati.

Eppure, secondo la nota agenzia di stampa Ama starebbe cercando di convincerlo in tutti i modi, e a quanto pare oggi il nome di Jovanotti come prossimo concorrente di Sanremo per il 2024 non è più un’ipotesi tanto remota.

Non solo Jovanotti: gli altri nomi del Festival

Sempre secondo le indiscrezioni di AdnKronos, comunque, dovrebbe esserci spazio per tanti veri big della musica italiana nel cast di questo Festival. Ci potrebbe essere ad esempio la prima volta in gara dei Negramaro, che proprio a Sanremo riuscirono a farsi conoscere al pubblico italiano, ma non da Big. O per Biagio Antonacci, alla ricerca di un palcoscenico che possa far decollare i suoi prossimi progetti. Senza dimenticare Alessandra Amoroso, a sua volta possibile debuttante nella kermesse.

Non mancherebbero poi popstar più ‘popolari’ e già presenti in passato, come Arisa, Nek & Renga, o la regina del 2023, Annalisa. Senza dimenticare altri habitué come Max Gazzé e Al Bano. Dopo il successo di Italodisco, potrebbero tornare i The Kolors, a formare una quota band insieme ai Subsonica.

E per accontentare il pubblico più giovane, spazio a star ex Amici come Sangiovanni, Irama e Angelina Mango, a ‘mostri sacri’ del rap come Rocco Hunt, Tedua e Geolier, al re del reggaeton italiano, Fred De Palma, e al redivivo Benjamin Mascolo, alla ricerca di visibilità dopo la separazione da Fede Rossi.

Di seguito la lista completa:

