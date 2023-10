Green Day, Saviors: la data di uscita e i dettagli del nuovo album della band. Già lanciato il primo singolo.

Il mondo del pop punk americano è in grande fermento. Nei giorni in cui i blink-182 hanno dato alle stampe il loro nuovo album, il primo dopo il ritorno di Tom DeLonge nella band, arriva un’altra notizia destinata a far impazzire gli appassionati: stanno per tornare anche i Green Day.

La band di Billie Joe Armstrong è pronta a dare alle stampe il proprio quattordicesimo album in studio e ha cominciato a svelare i primi dettagli su questo progetto. Ad esempio il titolo, Saviors, la data di uscita e anche la copertina. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo lavoro di una delle band più amate al mondo.

Green Day, Saviors: i dettagli sul nuovo album

In arrivo per Reprise/Warner Records, Saviors è il quattordicesimo album della band di The Boulevard of Broken Dreams. Registrato tra Londra e Los Angeles, è il frutto della collaborazione tra il gruppo e Rob Cavallo, produttore che ha conquistato in carriera anche un Grammy. Una collaborazione che in passato aveva già dato frutti importanti in passato, tra cui album storici come Dookie e American Idiot.

Green Day

Non conosciamo ancora la tracklist di questo lavoro, ma conosciamo la data di uscita: il disco della band formata da Billie Joe, Mike Dirnt e Tré Cool arriverà nei negozi e in tutte le piattaforme digitali il prossimo 19 gennaio 2024.

Di seguito il post della copertina del nuovo album:

Il nuovo singolo dei Green Day

Il grande antipasto di questo nuovo progetto discografico si intitola The American Dream Is Killing Me, uno degli ultimi brani scritti e registrati dalla band per completare l’album. Lo ha svelato lo stesso Armstrong, confessando: “Appena l’abbiamo incisa ci siamo detti ‘ok, questa è la prima’“.

Una canzone che lo stesso leader del gruppo americano ha descritto come “uno sguardo al modo in cui il tradizionale sogno americano non funziona, anzi fa male a molte persone“. Ad accompagnare il brano è arrivato anche un video in bianco e nero girato da Brendan Walter e Ryan Baxley, con protagonista il gruppo nel mezzo di un’apocalisse zombie:

Riproduzione riservata © 2023 - NM