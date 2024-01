La data zero del tour 2024 di Sfera Ebbasta si terrà nella località friulana di Lignano Sabbiadoro: i biglietti sono in vendita dal 23 gennaio.

Lunedì 22 gennaio il trapper ha annunciato di aver scelto il luogo in cui si terrà la data zero del suo prossimo tour: si tratta dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Il concerto è fissato per il prossimo 15 giugno ed è stato organizzato in collaborazione con FVG Music Live, VignaPR, PromoturismoFVG e il Comune di Lignano Sabbiadoro.

Sfera Ebbasta tour 2024: dove acquistare i biglietti

I biglietti per la data zero del tour di Sfera Ebbasta sono già in vendita: a partire dalle ore 16 di martedì 23 gennaio è possibile acquistarli online su Ticketone.it. L’artista ha già collezionato un sold out per la prima delle due date previste a Milano nel 2024 e anche la seconda è vicina a registrare il tutto esaurito.

Sfera Ebbasta: il nuovo album

Il tour 2024 di Sfera Ebbasta sarà un’ottima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco del trapper: “X2VR“, pubblicato lo scorso 17 novembre. L’album è già un doppio disco di Platino e dal momento della sua uscita non ha smetto di collezionare record: è l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, nonché il più ascoltato al mondo a 72 ore dalla release, e per 5 settimane consecutive ha occupato il primo posto della classifica FIMI/GfK. Ha inoltre totalizzato più di 300 milioni di stream totali sulle piattaforme musicali.

Le altre date del tour, oltre a quelle previste a Lignano e a Milano, si terranno a Messina, città in cui Sfera Ebbasta si esibirà il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio, e ad Olbia, il 16 agosto al Red Valley Festival.

