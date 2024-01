Il 23 gennaio è stato aperto il sito dove poter acquistare i biglietti del Festival: dopo poco ha smesso di funzionare.

Martedì 23 gennaio ha aperto il sito dove poter comprare i biglietti per partecipare come pubblico alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo pochissimo, però, la pagina è andata in tilt e gli utenti non riuscivano più ad accedere. Immediata la segnalazione del Codacons che ha denunciato una serie di malfunzionamenti legati alla vendita dei biglietti per i posti in platea e in galleria al Teatro Ariston.

Sanremo2024: la denuncia del Codacons

A seguito di diverse segnalazioni il Codacons si è subito attivato ed ha così commentato l’accaduto: “A partire dalle ore 9 di oggi 23 gennaio sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com/ è stata aperta al pubblico la vendita dei biglietti per la kermesse canora. Gli utenti che si sono collegati fin dalle prime ore del mattino alla pagina sarebbero stati indirizzati da subito in una ‘waiting room’ e informati dei tempi di attesa che in alcuni casi erano di 4 ore, in altri non specificati.”

Teatro Ariston Sanremo

“Molti di coloro che sono riusciti a superare la prima fase e accedere alla pagina per l’acquisto dei biglietti” – prosegue il Codacons – “denunciano di essere stati improvvisamente reindirizzati di nuovo alla ‘waiting room’ e di nuovo sottoposti a ore di attesa, senza riuscire ad acquistare il titolo di ingresso“.

Sanremo2024: il Codacons chiede di annullare la vendita

Il Codancons ha infine chiesto l’annullamento dei biglietti già acquistati e il ripristino del sito per far ripartire la procedura di vendita. Nel suo comunicato conclude così: “Riteniamo inoltre debba essere annullata l’intera procedura di vendita dei biglietti avviata oggi, e ripetuta l’operazione nei prossimi giorni garantendo la piena funzionalità del servizio”.

Per chi fosse interessato all’acquisto, il costo dei posti in platea è di 200 euro per le prime quattro sere e di 730 euro per la finale del sabato, mentre quelli in galleria sarebbero andati da 110 euro per le prime quattro serate a 360 euro per l’appuntamento conclusivo.

