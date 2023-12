Da Fiorella Mannoia ad Angelina Mango, ecco chi saranno i big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus ha finalmente svelato tutti nomi tanto attesi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La notizia è arrivata ieri, domenica 3 dicembre, come di consueto durante il Tg1. Quest’anno gli artisti che si esibiranno saranno 30: ai 27 cantanti in gara, si aggiungeranno i nomi di 3 cantanti emergenti di Sanremo Giovani.

Sanremo 2024, la lista dei cantanti in gara

La rivelazione tanto attesa è avvenuta in due round. In apertura dell’appuntamento di ieri su Tg1, Amadeus ha annunciato i nomi dei big che saranno in gara al Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio.

Con una modifica a sorpresa del Regolamento del Festival, Amadeus porta gli artisti in gara a Sanremo 2024 da 26 a 30. “Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico, viene variato da 23 a 27. Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 – passa da 26 a 30″, si legge in una nota.

Tra i primi 13 artisti citati troviamo: Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Geolier, Dargen D’amico, La Sad, Angelina Mango, Il Tre, Diodato, Nek e Renga, Il Volo, Sangiovanni e Alfa.

A seguire, i nomi degli altri 14 concorrenti: Irama, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Spazio anche alla scenografia

Ma, perché si possa ottenere un risultato straordinario, è necessaria anche la parte fondamentale del Festival dedicata alla scenografia. E oltre a svelare i cantanti che saranno presenti alla kermesse del Teatro Ariston, Amadeus ha fatto anche cenno allo spettacolo scenografico che accoglierà artisti e presentatori fra due mesi.

Quest’anno il palco porterà il nome di Gaetano e Maria Chiara Castelli: secondo le anticipazioni delle prime foto diffuse, ci aspetteremo due scalinate. Si tratta di una novità rispetto alla scenografia classica, ma per tutto il resto non ci aspetta che attendere il 6 febbraio: quando tutto avrà inizio!

