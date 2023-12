Per la prima volta nella sua carriera Cher incide un disco natalizio: le canzoni più belle reinterpretate da un’icona del pop.

La magia del Natale ha influenzato anche la mitica Cher che, in vista delle festività, ha deciso di lanciare il suo nuovo album che non lascia alcun dubbio. “Christmas” omaggia diversi classici che hanno fatto la storia, affiancati da quattro brani originali.

Il progetto di Natale di Cher: “E’ un sogno”

Disponibile dal 20 ottobre, il disco intitolato “Christmas” – prodotto da Mark Taylor – è stato scritto principalmente a Los Angeles e Londra. Contenente 12 brani, tra diversi classici delle feste e alcuni inediti, l’album presenta anche dei duetti tra Cher e grandi artisti del calibro di: Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper e Tyga.

“Non lo dico mai dei miei dischi, ma sono davvero orgogliosa di questo. È uno dei momenti più belli della mia carriera”, ha ammesso la cantante. D’altronde, come si potrebbe non essere entusiasta per l’ennesimo progetto portato a termine ad oltre 60 anni?

Uno dei momenti più magici per Cher è stato quello del duetto con Stevie Wonder, per il singolo del cantante “What Christmas Means to Me”. “Ogni volta che sento quell’armonica, mi sento di nuovo un’adolescente. È un sogno personale che si realizza registrare questa canzone con Stevie”, ha commentato la pop star.

Anche la collaborazione con Tyga su un’altra canzone di Sara Hudson, “Drop Top Sleigh Ride”, e quella per il brano “Put A Little Holiday In Your Heart” con Cyndi Lauper, son state una grande emozione.

Le canzoni dell’album “Christmas”

Di seguito l’elenco di tutte le tracce presenti nel nuovo progetto discografico di Cher:

DJ Play A Christmas Song

What Christmas Means To Me (with Stevie Wonder)

Run Run Rudolph

Christmas (Baby, Please Come Home) [with Darlene Love]

Angels In The Snow

Home (with Michael Bublé)

Drop Top Sleigh Ride (with Tyga)

Please Come Home For Christmas

I Like Christmas

Christmas Ain’t Christmas Without You

Santa Baby

Put A Little Holiday In Your Heart (with Cyndi Lauper)

This Will Be Our Year

