Dopo aver chiuso in bellezza il 2023, Geolier non si ferma qui ma anzi annuncia nuovi imperdibili appuntamenti.

Dopo l’ultimo summer tour che l’ha visto in giro per l’Italia, Geolier annuncia un concerto che fa strepitare già i fan napoletani: nel 2024 il rapper si esibirà nella sua città, scegliendo proprio lo Stadio Diego Armando Maradona. Ma non sarà l’unica data attesa per il nuovo anno…

L’ultimo summer tour di Geolier

I suoi tour non possono non fare tappa nella sua città, la sua Napoli che lo ha cresciuto e svezzato, fino a diventare l’artista di fama che è oggi. La scorsa estate il live ha già riscosso un grande successo, e non ci sono dubbi che accadrà lo stesso anche per il prossimo appuntamento del 2024.

Dopo le quattro date sold out al PalaPartenope, live del “Il coraggio dei bambini Summer Tour 2023” che ha reso omaggio all’ultimo album Il coraggio dei bambini, Emanuele Palumbo (il suo vero nome) non si arresta e annuncia nuovi appuntamenti che lo vedranno sui palchi di tutta la penisola.

Fino ad oggi, il suo ultimo disco è stato il più ascoltato in Italia nel 2023 secondo i dati di Spotify e della Top Album FIMI 2023.

Tappa a Napoli, e non solo…

Le informazioni emerse negli ultimi giorni non sono state tante, ma sicuramente abbastanza esaustive per dare inizio al fermento dei fan. Quanto tempo manca? Tic toc, tic toc… Geolier annuncia su Instagram ben quattro date per il nuovo tour del 2024.

Non solo nella sua Napoli, ma anche altri palcoscenici italiani sono stati scelti per emozionare un pubblico sempre più vasto. Di seguito tutte le date dei concerti, prodotti e organizzati da Magellano Concerti:

15 GIUGNO 2024 – Messina – Stadio Franco Scoglio

– Stadio Franco Scoglio 22 GIUGNO 2024 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 28 GIUGNO 2024 – Roma – ROCK IN ROMA – Ippodromo Capannelle

– ROCK IN ROMA – Ippodromo Capannelle 6 LUGLIO 2024 – Milano – Fiera Milano Live (Rho)

Le prevendite dei biglietti sono aperte dalle ore 16.00 di sabato 2 dicembre, su Magellano Concerti o su TicketOne.

Riproduzione riservata © 2023 - NM