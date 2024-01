Il cantautore barese ed ex Amici, Maninni, si presenta al Festival di Sanremo con entusiasmo e la canzone “Spettacolare”.

Dopo essere stato eliminato durante la finale di Sanremo Giovani nel dicembre 2022, Maninni si appresta a calcare il palco dell’Ariston come uno dei 30 Big in gara scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2024. Con il brano “Spettacolare”, il giovane artista si dichiara consapevole di essere l’outsider di questa edizione.

“Sono l’outsider di questo Festival”

All’anagrafe Alessio Mininni, classe 1997, dopo il debutto ad Amici di Maria De Filippi, può finalmente gioire di potersi esibire sul grande palco dell’Ariston. “Sono consapevole di essere l’outsider di questo festival. A dire il vero è stata una sorpresa anche per me”, commenta l’artista che si presenterà con il brano Spettacolare.

Ma è proprio questa posizione a dargli la carica per dimostrare il suo valore. “E a chi si chiede chi io sia, risponderei chiedendogli di alzare il volume e di ascoltare la mia canzone per capirlo. Voglio dimostrare chi sono grazie alla mia musica”, spiega Maninni.

Maninni debutta con “Spettacolare”

Sebbene non si sarebbe mai aspettato di rientrare tra i cantanti in gara della kermesse, il cantautore barese – cresciuto a pane, chitarra, piano e classici del rock – non si lascia intimidire dal “circo sanremese” e si dice felice e soddisfatto di questa opportunità.

Con sé, Maninni porterà il suo singolo “Spettacolare”, scritto dallo stesso artista insieme a Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi e Francesca Xefteris, e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli. Il brano è contenuto nel disco omonimo che “racchiude i momenti più fragili e gli ostacoli che la vita ti mette davanti”.

“L’incipit racconta le giornate bastarde, quelle in cui non ce la fai più. Ma racconta anche la capacità di rialzarsi, affrontando gli alti e i bassi di queste enormi montagne russe. E più si va veloce verso il basso, più la risalita potrà sembrare spettacolare“, spiega l’artista, che si prepara a vivere l’esperienza sanremese con il suo braccialetto portafortuna, regalato dalla nipotina, che lo accompagnerà sul palco.

