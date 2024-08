Tutti i cantanti nati sotto il segno della Bilancia

Chi sono i cantanti nati sotto il segno della Bilancia? Un segno zodiacale contraddistinto diplomazia e senso della giustizia.

Il segno della Bilancia, settimo segno dello zodiaco, è governato da Venere e appartiene all’elemento Aria. Le persone nate sotto questo segno (dal 23 settembre al 22 ottobre) sono conosciute per la loro diplomazia, senso della giustizia e amore per l’armonia. Nel panorama musicale italiano, la Bilancia è rappresentata da diversi artisti di talento: vediamo di chi si tratta.

Cantanti italiani nati sotto il segno della Bilancia

Nella scena italiana ci sono diversi artisti di rilievo nati sotto questo segno d’Aria. Sul fronte maschile è rappresentato da artisti Zucchero Fornaciari, 25 settembre 1955, e Renato Zero, 30 settembre 1950. Sono della Bilancia anche artisti di tutt’altro genere musicale come Fabri Fibra, 17 ottobre 1976, Neffa, 7 ottobre 1967 e Raf, 29 settembre 1959. E’ nato sotto questo segno anche Caparezza, 9 ottobre 1973, famoso per le sue canzoni di forte critica sociale .

Infine, non si può non menzionare l’intramontabile Luciano Pavarotti, nato il 12 ottobre 1935. Non si può dire di certo che al tenore mancasse amore per la bellezza e per l’armonia. Per concludere la carrellata degli artisti italiani nati sotto il segno della Bilancia bisogna menzionare Jovanotti, 27 settembre 1966 e Romina Power, 2 ottobre 1951.

Jovanotti

Cantanti internazionali nati sotto il segno della Bilancia

Vediamo adesso quali sono le star internazionali ad essere nate sotto questo segno d’Aria. Tra le popstar americane ci sono alcune artiste che hanno segnato l’adolescenza dei ragazzi cresciuti negli anni 2000: stiamo parlando di Avril Lavigne, 27 settembre 1984, Hilary Duff, 28 settembre 1987, ed anche Gwen Stefany, 3 ottobre 1969.

Dal lato maschile a rappresentare la Bilancia abbiamo nomi del calibro di John Lennon, 9 ottobre 1940, e Bruce Springsteen, 23 settembre 1943. Infine non si può non citare un’artista che ha rivoluzionato la storia del rap: stiamo parlando di Eminem, nato il 17 ottobre del 1972.