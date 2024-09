Sangiovanni torna sui social: chi è la nuova fidanzata

Dopo un lungo periodo di assenza, Sangiovanni è tornato a mostrarsi sui social insieme alla sua nuova fidanzata. Scopriamo tutti i dettagli!

A febbraio, dopo la sua deludente partecipazione a Sanremo 2024, Sangiovanni aveva annunciato ai fan di aver deciso di prendersi una pausa dalla musica per ritrovare se stesso. Il cantante aveva poi annullato il concerto al Forum di Assago in programma ad Ottobre e rinviato l’uscita del suo nuovo album.

Da quel momento l’artista è completamente sparito dai social, se non per una foto pubblicata da Gianni Morandi che li ritraeva insieme a Bologna. Adesso però sembra che Sangiovanni sia pronto a tornare, come dimostrato dalle recenti apparizioni social in compagnia della nuova fidanzata.

Sangiovanni: la pausa dopo Sanremo

Dopo Sanremo, Sangiovanni aveva pubblicato sui social un messaggio che aveva fatto preoccupare fan circa le sue condizioni di salute mentale. Il cantante, infatti, aveva annunciato la necessità di prendersi una pausa scrivendo: “Non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti.“

Sangiovanni

Sangiovanni: chi è la nuova fidanzata

Negli scorsi giorni, però, Sangiovanni è finalmente tornato a mostrarsi sui social. Su Instagram sono infatti comparsi foto e video che hanno acceso le speranze dei tanti fan che da tempo non avevano più sue notizie.

Negli scatti, il cantante vincentino è ritratto in tenuta da ciclista mentre fa una gita in Toscana insieme ad alcuni amici. L’artista è stato anche fotografato con il microfono in mano, ma solo per un simpatico karaoke tra le mura domestiche. Ma le novità per lui non finiscono qua.

Nei video compare anche una misteriosa ragazza che pare essere la sua nuova fidanzata. Infatti, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Sangiovanni avrebbe finalmente ritrovato il sorriso grazie a Solemary, una ragazza di cui non si sa nulla. Pare che due faccino coppia fissa da quando il cantante ha interrotto la sua relazione con Giulia Stabile, ballerina conosciuta all’interno del programma amici.